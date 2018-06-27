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Московского чиновника приговорили к 7 годам строгого режима за взятку

18:47 27.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Борис Грязных, специалист-эксперт отдела правового обеспечения правового управления Рособрнадзора, приговорен судом по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение незаконных действий). В обмен за вознаграждения он предоставлял внутреннюю информацию ведомства.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Грязных в течение 2015 года получал от учредителя-президента Некоммерческого партнерства содействия развитию образования и науки Зинченковой деньги. Взамен он предоставлял информацию о внеплановых проверках и другие сведения. Таким образом, он получил порядка 900 000 руб.

Зинченкова также манипулировала полученной информацией и убеждала руководителей другого учреждения в том, что она может повлиять на результаты проверки. Таким образом, она похитила 3 млн руб, сообщает «Право.ру».

Ее осудили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), приговорив к двум годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима.

Грязных же приговорили к семи годам колонии строгого режима. «Он также лишен права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года», – сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Кроме этого, ему назначен штраф в 9,2 млн руб.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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27.06.2018, 21:55
Гость: Кот Мурр

Вот так.
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Скоррумпировал пару-тройку лямов!7 лет строгоча тебе гнида!
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Стыбрила 15 миллиардов рублей?Посиди в 13 комнатной квартире.Походи по бутикам.
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Хапнул и вывез в Ниццу чемоданами МИЛЛИРД ЕВРО?Ты "высокоранговый" и тебя задерживать низзззяяя!Сам Чайка за тебя хлопочет в Европах!
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"Счастье не в деньгах.А в их кол-ве!"(С)Кремлёвская народная мудрость)
27.06.2018, 20:44
Гость: .

тяжело Путину с такими помощниками.
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