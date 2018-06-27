Московского чиновника приговорили к 7 годам строгого режима за взятку

18:47

Борис Грязных, специалист-эксперт отдела правового обеспечения правового управления Рособрнадзора, приговорен судом по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение незаконных действий). В обмен за вознаграждения он предоставлял внутреннюю информацию ведомства.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Грязных в течение 2015 года получал от учредителя-президента Некоммерческого партнерства содействия развитию образования и науки Зинченковой деньги. Взамен он предоставлял информацию о внеплановых проверках и другие сведения. Таким образом, он получил порядка 900 000 руб.

Зинченкова также манипулировала полученной информацией и убеждала руководителей другого учреждения в том, что она может повлиять на результаты проверки. Таким образом, она похитила 3 млн руб, сообщает «Право.ру».

Ее осудили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), приговорив к двум годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима.

Грязных же приговорили к семи годам колонии строгого режима. «Он также лишен права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года», – сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Кроме этого, ему назначен штраф в 9,2 млн руб.