В Минобороны рассказали о приеме на службу в научные роты по контракту

10:07

Минобороны России рассматривает возможность принимать на службу в научные роты контрактников. Об этом сообщил «Интерфаксу» врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны Роман Кордюков.

По словам представителя оборонного ведомства, за несколько лет существования научных рот около трети военнослужащих, прошедших в них службу, выбрали в дальнейшем для себя научную карьеру либо устроились на инженерные должности в оборонной отрасли.

Научные роты существуют в структуре Минобороны РФ с 2013 года. В них служат студенты, аспиранты и выпускники вузов, занимающиеся научными исследованиями в интересах Минобороны. Служба в научных ротах приравнивается к срочной службе.

В структуре Минобороны в настоящий момент числится семь научных рот.