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В Минобороны рассказали о приеме на службу в научные роты по контракту

10:07 27.06.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минобороны России рассматривает возможность принимать на службу в научные роты контрактников. Об этом сообщил «Интерфаксу» врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны Роман Кордюков.

По словам представителя оборонного ведомства, за несколько лет существования научных рот около трети военнослужащих, прошедших в них службу, выбрали в дальнейшем для себя научную карьеру либо устроились на инженерные должности в оборонной отрасли.

Научные роты существуют в структуре Минобороны РФ с 2013 года. В них служат студенты, аспиранты и выпускники вузов, занимающиеся научными исследованиями в интересах Минобороны. Служба в научных ротах приравнивается к срочной службе.

В структуре Минобороны в настоящий момент числится семь научных рот.

Темы: Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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27.06.2018, 18:34
Гость: Alex

а давайте перестанем дедов кормить? Они жирок накопили к концу службы, с них хватит. А если серьезно, что? Зависть заела?) У страны есть заказ на людские ресурсы. Это и обычная армия, и научная, например. Для разработки тактики, стратегии, особенностей процессов всяких там. Один штат ремни подтянет, на крайняк. Если будет необходимость.
27.06.2018, 15:32
Гость: Бтр

Еще одни рты, научные, как их всех прокормить?
27.06.2018, 15:18
Гость: Если

вы, гражданские, такие умные, то почему вы строем не ходите?
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