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В Москве потушили пожар в торговом центре «Атриум»

19:19 27.06.2018
ТЦ Атриум. Фото mskagency.ru
ТЦ Атриум. Фото mskagency.ru

В центре Москвы загорелся крупный торговый центр "Атриум", пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, возгорание началось на кровле ТЦ.

В здании объявили срочную эвакуацию, на улицу вывели почти три тысячи человек.

Позже в МЧС сообщили, что открытое горение удалось сбить, на крыше "Атриума" идет тление. В 17:56 пожар ликвидировали, его площадь составила около десяти квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас какого-либо задымления рядом с ТЦ не наблюдается. На месте ЧП находятся несколько пожарных и спасательных машин.

В столичном Центре организации дорожного движения сообщили, что движение в районе дома 33 по улице Земляной Вал на внешней стороне Садового кольца затруднено, автомобилистам рекомендуют объезжать этот участок.

Темы: Москва, Пожары и возгорания в России
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