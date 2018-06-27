Через Руину к Марсу на гиперлуповом неолайнере

Меньше чем за неделю министр инфраструктуры Украины выдал столько прожектов, что Ося Бендер и помещик Манилов сидят в уголке и нервно курят



Фото с сайта alternatio.org

На Украине, хоть пока и неофициально, стартовала предвыборная кампания. Тимошенко в очередной (третий? четвёртый?) раз рассказывает об «украинском прорыве», ой, «скачке», ой, «рывке», ой, «новом курсе». Одновременно её ручной профсоюз шахтёров депутата от БЮТ Волынца бузит под Радой, требуя зарплат и инвестиций в угольную отрасль.

Поэтому Порошенко срочно, кровь из носу, нужны хоть какие-нибудь «перемоги». Все общественные туалеты и дорожные знаки уже торжественно открыты, поэтому «Шура, запускайте Берлагу!».

В роли Берлаги, а также самого «великого комбинатора», вещающего про межпланетные шахматные турниры, у Порошенко работает так называемый министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Меньше чем за неделю пан Омелян выдал столько прожектов, что Ося Бендер и помещик Манилов сидят в уголке в «калидоре» и нервно курят. Даже не знаю, с чего начать (всё такое вкусное).

1. На презентации «украинской транспортной стратегии» Омелян пообещал до 2030 года построить на Украине 50 новых аэропортов.

«В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим про 50 “Борисполей” – мы говорим минимум о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще о 20, которые будут обеспечивать регионы».

Странно, что о космопортах и освоении Марса ничего не сказал. Это было бы столь же реалистично. Потому что на сегодняшний день показания «Флайтрадара» выглядят так.

Весь мир в курсе, кто на самом деле сбил малайзийский «Боинг», и проклятую территорию облетают стороной.

«Борисполь» изначально стоит полупустой, а ещё 5 «хабов» и 20 международных аэропортов – это даже не маниловщина. Это мáсковщина! Потому что на сегодняшний день (до Омеляна) только один человек на планете оповещал всех о таком количестве нереальных проектов – это Илон Маск.

2. Открыть 350 новых направлений для полётов из всех аэропортов. Это куда, простите? Тернопиль – Рахив? Или Крыжополь – Чоп?

И с чего это украинцы вдруг массово начнут летать по всей планете? Или, может, это весь мир резко устремится на Украину – приобщиться к самой древней на Земле цивилизации гиднюков?

3. Создать ещё две новых авиакомпании. Каких? Зачем? Уже есть две, обе загнивающие, на грани банкротства.

Ну нет у нищих украинцев возможности летать на самолётах за границу! Максимум на поезде: в Россию или Польшу на заработки. А на обслуживании одних депутатов Рады авиация не вытянет.

Даже лоукостеры не особо заходят на Украину, а на днях венгерский лоукостер WizzAir запретил украинским пассажирам бесплатно провозить ручную кладь на своих рейсах. Потому что пытались протаскивать тяжеленные баулы как «ручную кладь», чтобы не платить за багаж (а может, ещё и жрали сало с чесноком прямо в салоне).

4. С 2019 года начать строительство «коммерческой автомагистрали» длиной 80 км между Львовом и границей с Польшей.

По его задумке, это станет частью более глобального плана соединить Одессу с Гданьском. Что? Зачем?!

Если возить товары в Европу, то это дешевле делать по Днестру. Или по уже существующей железной дороге (которая, кстати, и так не слишком загружена товаропотоком).

Ну скажите просто: делаем дорогу, чтобы украинским гастарбайтерам было удобнее ездить в Польшу на заработки. Нет, пытаются выдать это за некий «стратегический проект общеевропейского масштаба».

Хотя да, если Порошенко с помпой открывает неполные 24 километра отремонтированной дороги, то целых 80 километров новой для его режима – это мегапроект!

5. В планах Омеляна также к 2030 году полностью отказаться от маршруток и заменить их «комфортабельными неолайнерами».

Может, я, «тупая вата», «всё вру» и «просто завидую», но я не знаю, что такое «неолайнеры». «Гугл» тоже этого не знает. Единственные линки, которые он выдаёт на этот запрос, это ссылки на интервью самого Омеляна.

Самое близкое, что я нашёл, это здоровенные магистральные автобусы Neoplan. Но это явно что-то не то.

Впрочем, камрады из соцсетей нашли мне соответствующую картинку.

В общем, как я понимаю, этого транспортного средства ещё не существует в природе. Впору вводить термин «омелянщина». Одна омелянщина равна киломаниловщине (или мега?).

Чтобы на минутку вернуть нас (для контраста) в суровую украинскую реальность, стоит озвучить некоторые факты.

Украина по итогам 2017 года попала в черный список в новом White, Grey & Black List Парижского меморандума о взаимопонимании государств флага (Paris MoU), который отражает уровень выполнения требований по безопасности судоходства.

На балансе Министерства инфраструктуры Украины (это там, где рулит пан Омелян) находятся 37 судов, которые были построены еще в советское время, и их техническое состояние в результате проведённых проверок было признано неудовлетворительным.

Как прокомментировал это наш гениальный менеджер? «Это ничего не значит» (это дословная цитата).

Или другой факт, также связанный с инфраструктурой. Советник главы «Укравтодора» Александр Кава заявил на днях в эфире телеканала «112»: «Всего в стране 17 тысяч мостов. Из них 9 тысяч нуждаются в капитальном ремонте. Из них 4,5 тысячи мостов нуждаются в срочном закрытии и ремонте».

Но зачем Украине мосты? Ведь в феврале, когда пан Омелян в прошлый раз превысил допустимую дозу наркотиков, он уже собрался строить на Украине «гиперлуп». Все будут ездить в туннелях под землёй, а Порошенко, который на днях открыл отремонтированную старую дорогу, просто не в курсе.

Можно было бы, конечно, поинтересоваться, как пан Омелян оценивает ситуацию с украинскими мостами, но я заранее догадываюсь, что он ответит: «Это ничего не значит» (с)

Ну и, чтобы окончательно свести «омелянщину» и «мáсковщину» в одну систему измерений, нужно добавить, что пан Омелян надеется уговорить Илона Маска построить завод Tesla по производству электробатарей на Украине.

Действительно, откуда украинскому визионеру и гению знать, что Tesla не производит собственных батарей, а закупает готовые китайские?!

Гении вообще не заморачиваются на такие мелкие частности...

Впору переснимать классический фильм «Через тернии к звёздам». В украинском варианте он будет звучать «Через Руину к Марсу на гиперлуповом неолайнере».