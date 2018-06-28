Медведев объявил о внедрении электронных трудовых книжек

15:10

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о поэтапном внедрении в России электронных трудовых книжек. Уже через полтора года, с 1 января 2020, работодатели будут передавать данные в ПФР в режиме онлайн.

"Как известно, в большинстве стран хорошо знакомые всем у нас в стране трудовые книжки не применяются. По сути, они дублируют информацию, которая есть в трудовом договоре, в служебном контракте и каких-либо иных документах, которые фиксируют факт трудоустройства", – рассказал Медведев на заседании правительства.

Введение электронной трудовой книжки, пояснил Медведев, – это не только перевод документа из бумажного в электронный формат. Речь в том числе идёт о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. "Как известно, бумажная трудовая книжка, к сожалению, может быть утрачена, или подделана, или просто может не сохраниться информация о работодателе, тогда возникает необходимость в восстановлении трудового стажа по довольно сложной процедуре", – объяснил Медведев необходимость внедрения электронных трудовых книжек.

Премьер пояснил, что работодатели уже с 1 января 2020 года будут передавать такие сведения в Пенсионный фонд, причём в режиме онлайн – это быстрее и удобнее как для самих работодателей, так и для работников, особенно при трудоустройстве на новое место.

Дополнительное преимущество электронные книжки дадут тем, кто работает удаленно, сообщает «Право.ру». Кроме того, при обращении за государственными услугами не надо будет предоставлять сведения о трудовой деятельности, о стаже – ведь вся эта информация будет уже зафиксирована в базе данных. Также уменьшатся и затраты работодателей на кадровое производство.

"Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ – для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится", – заключил Медведев.