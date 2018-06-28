Дмитрий Рогозин назвал космос религией России
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что освоение космоса можно назвать одной из религий россиян. Об этом он сказал на научно‐практической конференции, передает РИА «Новости».
«Космос в России — как религия. Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию», — сказал Рогозин.
Кроме того, он назвал те достижения, которыми россияне могут по праву гордиться. По словам Рогозина, это военный космос, система ГЛОНАСС и космодром Восточный.
Конференция, на которой выступил политик, проходит в Москве под названием «Основные задачи и перспективы развития госкорпорации „Роскосмос“».
Восточный — первый гражданский космодром России. Его строительство началось в 2012 году в Амурской области. 28 апреля 2016 года с Восточного состоялся первый успешный пуск с выводом на орбиту трех искусственных спутников Земли.
Ранее «Роскосмос» предложил научным и образовательным организациям использовать возможности российского сегмента МКС под эксперименты. Для этой цели на борту станции создан комплекс целевых нагрузок, состоящий из научной аппаратуры, оборудования и механических адаптеров.