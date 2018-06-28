Дмитрий Рогозин назвал космос религией России

11:48

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что освоение космоса можно назвать одной из религий россиян. Об этом он сказал на научно‐практической конференции, передает РИА «Новости».

«Космос в России — как религия. Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию», — сказал Рогозин.

Кроме того, он назвал те достижения, которыми россияне могут по праву гордиться. По словам Рогозина, это военный космос, система ГЛОНАСС и космодром Восточный.

Конференция, на которой выступил политик, проходит в Москве под названием «Основные задачи и перспективы развития госкорпорации „Роскосмос“».

Восточный — первый гражданский космодром России. Его строительство началось в 2012 году в Амурской области. 28 апреля 2016 года с Восточного состоялся первый успешный пуск с выводом на орбиту трех искусственных спутников Земли.

Ранее «Роскосмос» предложил научным и образовательным организациям использовать возможности российского сегмента МКС под эксперименты. Для этой цели на борту станции создан комплекс целевых нагрузок, состоящий из научной аппаратуры, оборудования и механических адаптеров.