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Дмитрий Рогозин назвал космос религией России

11:48 28.06.2018
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что освоение космоса можно назвать одной из религий россиян. Об этом он сказал на научно‐практической конференции, передает РИА «Новости».

«Космос в России — как религия. Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию», — сказал Рогозин.

Кроме того, он назвал те достижения, которыми россияне могут по праву гордиться. По словам Рогозина, это военный космос, система ГЛОНАСС и космодром Восточный.

Конференция, на которой выступил политик, проходит в Москве под названием «Основные задачи и перспективы развития госкорпорации „Роскосмос“».

Восточный — первый гражданский космодром России. Его строительство началось в 2012 году в Амурской области. 28 апреля 2016 года с Восточного состоялся первый успешный пуск с выводом на орбиту трех искусственных спутников Земли.

Ранее «Роскосмос» предложил научным и образовательным организациям использовать возможности российского сегмента МКС под эксперименты. Для этой цели на борту станции создан комплекс целевых нагрузок, состоящий из научной аппаратуры, оборудования и механических адаптеров.

Темы: Дмитрий Рогозин, Космические исследования и открытия, Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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28.06.2018, 17:19
Гость: Кот Мурр

Плюс ни одной катастрофы с запуском носителей. Был один с ошибкой программиста, но с носителем зто никак не связано. Что написали носителю, то он и выполнил.(С)
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Обалдеть "ДОСТИЖЕНИЕ"!
Один бултыхнулся в океан !..."но с носителем зто никак не связано. Что написали носителю, то он и выполнил."(С)
-
Такое впечатление ,что в Ольгино уже из дурок принимать сотрудников стали?!
28.06.2018, 17:17
Гость: Кот Мурр

Этот год колоссальный.(С)
------------
А то!"Выведено на панамскую орбиту" 100 лярдов бакинских!
-
Мультики показаны!
-
Коня на переправе 18 - летней не сменили!
-
Колоссальный год!
28.06.2018, 17:14
Гость: Кот Мурр

Да "агентов госдепа" всё больше и больше!
-
Вангую,что к 2024 году,К "РЫВКУ",кроме платных ольгинцев все будут такими.
Твои Хозяева стараются во всю!
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