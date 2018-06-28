Трагедия Чечни, теракт в Будённовске: невыученные уроки

13:49

Статья рекомендована профессионалам спецслужб и специалистам по борьбе с терроризмом. Людям с неустойчивой психикой лучше ее пропустить



Шамиль Басаев во время переговоров.Фото Natalia Medvedeva с сайта wikimedia.org

Причины и последствия

В июне все российские СМИ тихо, скромно и незаметно обошли стороной самый масштабный в истории человечества теракт в Буденновске, который полыхнул 23 года назад, в разгар первой чеченской в начале лета 1995 года.

А теракт этот достоин памяти, причем по нескольким причинам.

Причина первая. Любое зло нужно помнить, чтобы оно никогда не повторилось. И делать выводы. А соответствующим службам нужно работать над профилактикой подобных акций (о том, как – речь пойдет ниже).

Вторая. Мы живем в активно воюющем мире, где многие террористы будущего проходят энергичную обкатку в ближневосточных конфликтах – между прочим, не так далеко от наших границ. Там их – целая армия, десятки тысяч человек.

В этих войнах самое активное участие принимает масса выходцев из стран СНГ и Северного Кавказа. Один из них не так давно вернулся в Питер и взорвал вагон метро. Так что терроризм исчезать никуда не собирается. Он может просто затаиться на время.

Кстати, израильтяне это прекрасно понимают – война-то идет на границах их страны. Поэтому местные силовики и спецслужбы запускают все предохранительные механизмы, и довольно успешно.

Причина третья. Сейчас кавказские и среднеазиатские диаспоры в российских городах растут как на дрожжах. И вполне могут стать питательной средой и инфраструктурной базой для террористов будущего (как это произошло на Дубровке).

Кстати, локальные теракты происходили и в наши дни. Пока спецслужбам удавалось каленым железом выжигать эти осиные гнезда. Но, как говорится, все течет, все меняется И далеко не всегда в лучшую сторону.

Четвертая. Российская власть в Буденновске проиграла схватку с террористами. Бандиты достигли своей цели и вышли победителями в противостоянии с властями. На исторической родине их встретили с ликованием – как национальных героев. Инициатива войск стала сходить на нет. Воспрянувшие духом бандиты захватили Грозный. Война была остановлена.

Затем последовало позорное Хасавюртовское соглашение, и войска в конечном итоге вывели из Чечни. Война с терроризмом была проиграна, и проиграна бездарно. А в России проигранные войны чреваты самыми непредсказуемыми последствиям – вплоть до революций и государственных переворотов.

Теракт в Буденновске стоил политической карьеры многим небожителям российской элиты. И заканчивать войну пришлось не тем, кто ее начал и проиграл.

Причина пятая. Этот теракт показал истинное лицо наших «заклятых друзей и закадычных врагов» из северокавказских республик. Он лишил нас последних иллюзий.

Ну, и так далее (список этих причин – очень длинный).

Неудачи, просчеты, поражения и капитуляции

Провал первый

Часть весомых причин, вызвавших этот длинный перечень поражений и капитуляций российской власти в той войне, подробно изложил в своей книге «Чеченское колесо» бывший руководитель пресс-службы ФСБ России Александр Михайлов.

Вообще-то, изучать этот список неприятно. Русские в республике вырезались и изгонялись из Грозного целыми кварталами, в станицах вырезали атаманов и местных жителей, а российские военные безропотно отдавали боевикам целые арсеналы оружия (включая ствольную и реактивную артиллерию), которое потом две войны подряд стреляло по российским солдатам…

Спецслужба великой державы тоже в предельно сжатое время превратилась в «бумажного тигра». Но самый «провальный провал» рыцарей плаща и кинжала из Грозного – это уникальный захват чеченскими боевиками всего списка агентуры, работавшей с местными чекистами на территории всей республики.

Таким образом бандиты лишили российских военных в Чечне невидимых глаз и ушей. Именно поэтому информация о готовящемся рейде за пределы республики (а готовился он не один месяц) не «протекла» нигде и ни разу. Впрочем, не протекла она и впоследствии – ни перед «Норд-Остом», ни перед взрывами на Рижской.

Технически захват прошел безупречно. Террористы подъехали к зданию ФСБ, лежа на дне грузовика, который обычно доставлял чекистам оплаченные обеды. Те привычно открыли крепко запертые двери. Террористы, застрелив прапорщика, ворвались в здание. Архивы были изъяты.

Выводы

Первый. Вообще информацию о своих агентах по-хорошему надо держать в голове. Тогда ее точно никто не украдет. Такая практика принята на вооружение многими спецслужбами мира. Россия в этом плане составляет исключение.

Второй. В ситуации изоляции спецслужбам необходимо максимально ограничить контакты с внешним миром. Пару дней до операции «Изъятие» можно было бы прожить и без еды.

Третий. Начальству «на земле» в критических ситуациях необходимо брать на себя ответственность за вверенные документы и архивы. Особенно тогда, когда руководство в Москве пребывает то ли в коме, то ли в дреме, то ли в анабиозе. Иначе получится эффект Матиаса Руста.

Вроде никто не виноват (на земле офицеры ПВО ждали приказа сверху, наверху пребывали в коме-дреме), а летчик тем временем пролетел пол-России и благополучно приземлился на Красной площади. Итог – импотенция политической воли и позорище на весь мир.

Четвертый. В критических ситуациях должна быть предусмотрена система самоликвидации архивов.

Провал второй

По словам генерала Трошева, первые дни чеченской войны проходили под знаком непрерывного хаоса. Полномочный президент России в Чечне Николай Егоров, пребывая в каком-то параллельном мире, утверждал на всех уровнях, что чеченцы ждут ввода российских войск и «посыпят дорогу мукой российским солдатам».

В это же время в Ингушетии местные жители под предводительством местных же милиционеров сжигали и переворачивали бэтээры российских войск.

Вывод. Воюя «на земле», не верь высоколобым околокремлевским аналитикам. Они пребывают в параллельной реальности, где желаемое как бы становится действительным.

Забудь дурацкую фразу про то, что «это не моего ума дело, а наверху виднее». Это заблуждение может стать для тебя роковым. Живи своим умом и действуй по обстоятельствам.

Провал третий

«Стало ясно, что походным маршем в Чечню нам не войти, – вспоминает генерал. – Несколько сот консультантов Генштаба не несли никакой ответственности за свои консультации. Головотяпство понаехавшей откуда-то целой оравы московских генералов и полковников зашкаливало…»

Вывод. При политическом хаосе не верь головотяпам из Генштаба. И по возможности избегай с ними контактов вообще.

«…А тем временем армия «независимой Ичкерии» увеличивалась с каждым часом и насчитывала к тому времени 5 или 6 тысяч бойцов (с учетом оперативного доукомплектования – 17–20 тысяч). Еще были местные отряды самообороны – до 30 тысяч человек.

Итого – 50 тысяч вооруженных и хорошо мотивированных мужчин. У боевиков была ствольная и реактивная артиллерия…»

Вывод (для офицеров ротного и батальонного уровней и чекистов «на земле»). В условиях хаоса вокруг тебя не надейся на приказ сверху. Он всегда опоздает (если вообще будет). Твое ожидание может обернуться твоей смертью и гибелью вверенного тебе личного состава.

Кроме того, тебя могут элементарно предать (такое тоже было в той войне кругом и рядом). Так что действуй по обстановке. Доверься своему опыту, уму и интуиции.

Максимально быстро и жестко. Иногда – жестоко. Это Восток. Это сицилийские мафиозо считают, что «месть – это блюдо, которое подают холодным». Кавказ – не Италия. Он любит скорый суд. Пусть неправедный, но скорый. Здесь уважают силу и власть, любят интриги и деньги, а наивных и слабых духом в смутное время быстро закатывают в асфальт.

Провал четвертый

По словам Трошева, «дудаевцы молниеносно приспособились к нашим шаблонным приемам. Младший личный состав офицеров не был психологически готов к управлению в нестандартной обстановке, пасовал перед сложными обстоятельствами».

Вывод. Не зацикливайся на шаблонах. Боевики знакомы с ними не хуже тебя. Ни на одной войне не воюют по уставу. Не пасуй перед сложностями. Быстро принятое ошибочное решение лучше, чем правильное, но принятое с опозданием.

«В январе 95-го мы взяли Грозный, не имея преимущества в живой силе и технике, – пишет Геннадий Николаевич. – А это значит – наши головы были яснее, а сердца тверже, чем у наших врагов. Нетрадиционный характер боевых действий потребовал от нас нестандартного подхода к решению тактических задач. И мы их решили».

Вот вам и ответ.

Провал пятый

Трошев признается: «Не было связи между войсками и ФСБ…»

Вывод. Ее, скорее всего, и не будет. Несогласованность военных, милиции и спецов – наше родовое пятно на всех войнах. Так что рассчитывай и надейся только на себя.

Предательство генералов

Совершенно неожиданным и для Кремля, и для высшего военного командования стал массовый отказ целого ряда генералов руководить вводом войск в Чечню. Один за другим, мотивируя самыми разными обстоятельствами, они «включали заднюю».

Среди них – ответственный за боевую подготовку в вооруженных силах Эдуард Воробьев, который потом раздавал интервью направо и налево, объясняя свой поступок. «В мирное время все – хорошие, умные, смелые, а как только начинаются реальные боевые действия – сразу в кусты. Такое бывает у генералов», – пишет Трошев.

Вывод. «Такого» у российских генералов быть не должно. Никогда, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах. С таких генералов в будущем надо срывать золотые погоны и отдавать их под трибунал. И вышвыривать из армии с волчьим билетом без какого-либо пособия.

Потому что это не игнорирование приказа. Это чистой воды предательство. В 1941 году за такое расстреливали без суда и следствия. А сейчас эти люди жируют на своих сочных генеральских пенсиях. Разве это логично?

…Боевого генерала Трошева, прошедшего Чечню вдоль и поперек, смогли же отправить в отставку в тот же день, когда он в силу каких-то причин отказался выполнять приказ Путина по переезду в Забайкальский округ. Так почему со всеми остальными «новыми Власовыми» до сих пор так не разобрались?..

Работа с прессой

«Грачев на той войне не горел – травля прессы его добила, – пишет Трошев. – А то, что он назвал Ющенко и Ковалева гаденышами, – так их вся армия так называла. Но с прессой надо общаться осторожней…»

Вывод. Воюешь – воюй. И не обращай на прессу внимания. Журналистика — вторая древнейшая профессия, и на войне она чаще всего деструктивна. А судиться с отдельными изданиями и личностями будешь потом, после победы. Если вообще захочешь.

«У чеченцев все было продумано до мелочей: кому из журналистов – виски, кому – баксы, кому – краденую машину, кому – эксклюзив с Дудаевым. Всем – внимание, всем – информация, всем – вечная дружба».

Вывод. Надо заводить своих умельцев в работе с прессой. А то у них – гении дезинформации и местные «геббельсы» Мовлади Удуговы, у нас же – одни Конашенковы, известные своими «косяками», разборками с личным составом и скандалами с журналистами. И вы после этого хотите выиграть информационную войну?

Жестокость и сверхжестокость

«Запад долго не мог понять: почему так азартно соревнуются в сверхжестокости чеченские полевые командиры? – резюмирует Трошев. Главный и самый изощренный садист той войны Арби Бараев признавался: «Палач – это не профессия, это – призвание».

Вывод. Воюя на Востоке, надо быть готовым к патологической жестокости врага. И отвечать на нее сверхжестокостью. Одно время у боевиков было модным отрезать на камеру головы пленным русским солдатам. Но как только федералы ответили боевикам «тем же самым и по тому же месту», весь этот кошмар сразу прекратился.

Под Урус-Мартаном боевики договорились с федералами об обмене пленных русских солдат на пленных же боевиков. Обмен состоялся. Только пленных русских солдат боевики привезли на обмен… мертвыми. Типа «этот момент в договоре отражен не был».

Шокированный полковник со стороны федералов смалодушничал и согласился на сделку (а иначе, мол, солдатские матери даже тел своих сыновей не получат, уламывали его боевики). А надо было просто тут же расстрелять еще живых пленных боевиков. И менять уже мертвых на мертвых. Вот тогда обмен был бы справедливым. И в таком формате никогда бы уже не повторился.

Фактор личности

Героя Буденновска Шамиля Басаева российские спецслужбы могли ликвидировать много раз еще до рейда в Ставрополье. И в Абхазии (где он был под плотным контролем ГРУ), и в Турции (где Шамиль посадил захваченный в Минводах самолет), и в самой Чечне.

Почему не сделали этого? Причина первая. Как всегда, недооценили фактор личности. Вторая. Положились на формулу: «Это сукин сын, но это наш сукин сын».

Выводы

Первый. Никогда нельзя недооценивать врага. Сейчас это, кстати, происходит и по отношению к украинской армии. Хотя ВСУ на Донбассе уже много раз доказали свою эффективность. Слабых врагов не бывает, бывают слабые аналитики.

У Басаева за восемь дней до атаки на Буденновск под бомбами российской авиации погибло двое детей. Неужели аналитики из ФСБ всерьез полагали, что он не захочет отомстить — отомстить кроваво? И с чего решили, что война в Чечне никогда не выплеснется за пределы республики – учитывая дерзость, непредсказуемость и нешаблонность действий Басаева?

Второй. Никогда не надо заигрываться со своими «сукиными сынами» – будь то талибы, игиловцы (ИГИЛ запрещено в РФ), дудаевцы или кто-то еще. Генерал Романов тоже долго договаривался о перемирии с полковником Масхадовым. Они много раз даже обнимались на камеру. А в результате российский генерал в самый разгар переговоров был взорван под мостом в Грозном.

«Свои сукины сыны» на Востоке (и на Кавказе в частности) – это расходный материал. Рано или поздно (причем скорее рано, чем поздно) они обязательно предадут. Нельзя дарить им такой волшебный для них и гибельный для тебя шанс.

«Сукиного сына» необходимо нейтрализовать сразу после оказания им нужной тебе услуги. Ибо второй «услугой» может стать кинжал в спину. Убрали бы Басаева после Абхазии или захвата им самолета в Минводах – глядишь, и не было бы Буденновска, штурма Назрани, взрывов в Москве и Моздоке, крушения двух вылетевших из Домодедово самолетов и кошмара Беслана…

Голос крови

Неожиданным для центра стало предательство президента Ингушетии, Героя Советского Союза генерала Руслана Аушева. «Видя, как федералы громят боевиков, он не смог сдержать крика вайнахского сердца: «Наших бьют!» – метко замечает окопный российский генерал. – Но, прислушиваясь только к голосу крови, можно вообще утонуть в крови…»

Российские генералы с национальных окраин (а воинственные уроженцы Кавказа в этой когорте вообще стоят особняком) – особая больная тема. Слишком легко многие офицеры-горцы, услышав спящий ранее голос крови, предали интересы великой страны, которой до этого служили верой и правдой.

Руслан Аушев в одном из своих интервью как-то сказал: «Нас, националов, при поступлении в военное училище «через лупу рассматривали».

Ну, видно плохо рассматривали, раз Герой Советского Союза Руслан Аушев, кавалер ордена Красной Звезды Джохар Дудаев, полковник российской армии Аслан Масхадов без тени сомнения и зазрения совести переметнулись на сторону сепаратистов.

Хотя справедливости ради надо признать, что и среди чеченцев, и среди ингушей на той войне были герои, которые беззаветно служили России: нынешний президент Ингушетии Юнус-бек Евкуров, Руслан Лабазанов, Сулим Ямадаев, Саид-Магомед Какиев, Рамзан Кадыров и многие другие.

Вывод. Некоторых товарищей особым отделам надо рассматривать не через лупу, а через микроскоп, чтобы отделить Евкуровых от Дудаевых, Масхадовых от Какиевых. И надо бы вводить механизмы, стопорящие и блокирующие предательство такого рода, вплоть до суда военного времени.

И вообще, лучше присматриваться к людям. На Кавказе фактор личности играет огромную роль. Зачастую просто абсолютную.

Стоило ли договариваться в Буденновске с террористами?

С одной стороны, это противоречит международной практике. Уважающая себя власть с бандитами переговоров не ведет. Она их либо изолирует от общества, либо уничтожает. С другой – слишком уж масштабным и беспрецедентным был тот теракт. Слишком много людей оказалось в заложниках.

Я считаю, договариваться надо было – ради спасения людей. А вот отпускать террористов безнаказанными – ни в коем случае. Восток любит суд скорый. Пусть неправый, но скорый. Бандиты не должны были уйти. Их надо было штурмовать вторично – в чистом поле.

Как это сделать чисто технически – вертолетной ли атакой, «еврейскими броневиками», массовым обстрелом снайперами (которые прекрасно зарекомендовали себя в Буденновске) и т.д. – тема отдельного разговора. В чистом поле число жертв во время второго штурма можно было свести к минимуму. Но возмездие должно было состояться.

Но российская власть на тот момент окончательно потеряла волю, мужество и разум. Егоров был деморализован, Черномырдин в разговоре с Басаевым блеял в телефон что-то нечленораздельное. Стало ясно, что такая власть обречена.

Потому что приватизировать по цене трамвайного билета государствообразующие активы – это одно, а противостоять жестокому и опасному врагу государства – нечто другое.

И всех этих капитулянтов вполне логично попросили покинуть кремлевские кабинеты. И главный кремлевский переговорщик вошел в историю как автор сотен дурацких афоризмов, а не как выдающийся государев муж.

Стоило ли сдерживать данное террористам слово о их неприкосновенности?

Конечно же, нет. Со зверями если и договариваются, то ради достижения сиюминутных целей. Это общемировая практика. Российские же спецслужбы до сих пор предпочитают играть чисто даже с террористами и держат данное им слово. Это их фирменный стиль. Я считаю, стиль ошибочный.

Стоило ли пускать к террористам журналистов?

Пускать стоило. Это был как минимум выигрыш во времени. Тем более что под видом журналистов туда могли зайти сотрудники спецслужб (как, с какой целью и с каким результатом – тема отдельного разговора). А вот давать пресс-конференцию в прямом эфире – навряд ли.

Друзья навек или ситуативные партнеры?

Вообще-то, штурм боевиков на выезде планировался. Есть информация, что их хотели прищучить на территории Осетии. И тут вдруг ножом в спину российских властей ударил тогдашний президент Республики Осетия Ахсарбек Галазов.

Он явно испугался осложнения отношений с мятежной Чечней и вывел осетин на митинг, чтобы они перекрыли автобусам дорогу с плакатами «Не пропустим террористов!» Хитрая, чисто кавказская уловка.

С одной стороны, осетинские власти вроде бы против терроризма. С другой – явный посыл российским властям: мол, штурмуйте где угодно, но не на нашей земле. Чума на оба ваших дома. Этого не ожидал никто. И это было чистой воды предательством со стороны осетинской элиты, которую единогласно поддержали жители республики.

В очередной раз на Кавказе местечковые ущельно-аульные интересы как национальной элиты, так и простого народа, вошли в клинч с общегосударственными интересами. Голос крови (на этот раз – осетинской) оказался важнее государственных интересов.

Мне в тот момент вспомнилась фраза, которую Сталин в разгар Сталинградской битвы сказал Черчиллю, не желавшему открывать второй фронт: «Нельзя же так сильно бояться немцев!» «Нельзя же так сильно бояться чеченских боевиков!» – вот что в тот момент хотелось мне сказать осетинам.

Ошалев от предательства своих вроде бы как верных союзников, власть «включила заднюю» в очередной раз. А боевики успешно въехали в Чечню с территории Дагестана.

А Ахсарбек Галазов остался на своем посту. Никто его после этой подставы не снес. И правил республикой еще 4 года. Был похоронен во Владикавказе на Аллее Героев.

Вывод. На Кавказе (и вообще на Востоке) никогда нельзя доверять тем партнерам, которые обязаны тебе самим фактом своего существования, даже если и регулярно клянутся тебе в вечной любви, дружбе и преданности.

Их благодарность не может быть вечной и не является неотъемлемой чертой национального характера. Руководствуясь голосом крови и местечковыми интересами, они предадут и отвернутся от тебя в самый ответственный момент. Грузины и армяне тоже обязаны России самим фактом своего существования.

В итоге армяне «благодарно» выступили в роли инициаторов развала Советского Союза (в битве за свой Карабах), грузины вообще вступили в войну с российскими миротворцами в Осетии. Осетины же, испугавшись за свои села, помешали России в критически важный для нее момент войны разделаться с басаевскими подонками.

А Галазова в той ситуации надо было сносить. Это был чисто политический просчет. Автобусы с митингующими осетинами – гнать обратно во Владикавказ. Место встречи с бандитами в той ситуации изменять было нельзя. Растерянная, плохо соображающая власть совершила очередную роковую ошибку…

Что характерно, возмездие чеченских боевиков все равно пало на головы осетин – уже в Беслане. И снова российские защитники, забыв прошлые обиды и претензии, в лице бойцов «Альфы и «Вымпела» пришли на помощь осетинам, спасая их детей.

И спасли кого сумели, потеряв часть своих людей. История опять повторилась. Но выводов из нее, боюсь, так никто и не сделал.

…Это только мизерная часть того скрупулезного анализа, который должна была сделать российская власть после катастроф и капитуляций первой чеченской войны.

Автор: Сергей Касауров