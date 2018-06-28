Номер мобильного телефона хотят приравнять к паспорту

12:02

Номер мобильного телефона может стать одним из идентификаторов личности гражданина наравне с паспортом, электронной подписью и биометрическими данными, пишет газета «Ведомости».

По данным издания инициатива была поддержана рабочей группой по нормативному регулированию цифровой экономики. Однако сфера применения телефонного идентификатора вызвала вопросы и может быть ограничена, а потому предложенные поправки в законы «О связи, «Об информации», «Об основах здоровья граждан» были отправлены на доработку.

Всего в поправках упоминаются девять будущих идентификаторов, в том числе электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия и дактилоскопические данные.

Идентификация по номеру телефона может быть использована в телемедицине. А также может быть полезна при продаже страховок, путевок, электронной коммерции, предоставлении финансовых или логистических услуг, таких как билеты на транспорт.

В свою очередь, сотовые операторы считают, что данная функция поможет снизить отток сотовых абонентов, который составляет 40-50% в год.

«Человеку, у которого сим-карта фактически приравнена к паспорту, труднее будет поменять номер, например, проговорив деньги на счете и выбросив ее», - отмечают они.

На сегодняшний день номер мобильного телефона не считается юридически значимым идентификатором.