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Номер мобильного телефона хотят приравнять к паспорту

12:02 28.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Номер мобильного телефона может стать одним из идентификаторов личности гражданина наравне с паспортом, электронной подписью и биометрическими данными, пишет газета «Ведомости».

По данным издания инициатива была поддержана рабочей группой по нормативному регулированию цифровой экономики. Однако сфера применения телефонного идентификатора вызвала вопросы и может быть ограничена, а потому предложенные поправки в законы «О связи, «Об информации», «Об основах здоровья граждан» были отправлены на доработку.

Всего в поправках упоминаются девять будущих идентификаторов, в том числе электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия и дактилоскопические данные.

Идентификация по номеру телефона может быть использована в телемедицине. А также может быть полезна при продаже страховок, путевок, электронной коммерции, предоставлении финансовых или логистических услуг, таких как билеты на транспорт.

В свою очередь, сотовые операторы считают, что данная функция поможет снизить отток сотовых абонентов, который составляет 40-50% в год.

«Человеку, у которого сим-карта фактически приравнена к паспорту, труднее будет поменять номер, например, проговорив деньги на счете и выбросив ее», - отмечают они.

На сегодняшний день номер мобильного телефона не считается юридически значимым идентификатором.

Темы: Россия, Мобильная связь и сотовые операторы, Связь и телекоммуникации
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Комментарии читателей
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28.06.2018, 17:17
Гость: ABCD

В современной версии "мы все под колпаком у таки Рабиновича".
28.06.2018, 16:45
Гость: какол в США™

Номер мобильного телефона по определению НЕВОЗМОЖНО приравнять к паспорту, так как паспорт является документом для выезда из страны и въезда в страну. По номеру телефона это сегодня не возможно.
Приравнять можно к удостоверению личности, но не к паспорту.
Необходимо отдавать себе отчёт в том, что слово "паспорт" в России по недоразумению (слово иностранного роисхождения) принимают за эквивалент понятия 'внутреннее для России удостверение личности'. В России необходимо слову 'паспорт' возвратить его истинный смысл.
28.06.2018, 16:20
Гость: Штирлиц — Шелленбергу

Не падайте в обморок, но мы все под колпаком у Мюллера.
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