]]> ]]>
Главная В России Новости

Суд вернул генералу Феоктистову $2 млн, переданных Улюкаеву в виде взятки

11:04 29.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о возврате генералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки. По просьбе Феоктистова заседание прошло в закрытом режиме, сообщает "Коммерсант".

Также сегодня суд рассмотрит просьбу адвокатов Алексея Улюкаева о снятии ареста с его имущества в связи с погашением назначенного ему по приговору штрафа в размере 130 млн руб.

Алексей Улюкаев 15 декабря прошлого года был признан виновным в получении $2 млн взятки от главы «Роснефти». 12 апреля текущего года Мосгорсуд утвердил назначенный экс-министру восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф. 

Темы: Дело Алексея Улюкаева, Резонансные судебные процессы в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.06.2018, 14:40
Гость: Стася

А почему Прокуратура РФ не заинтересовалась, откуда у госслужащего Феоктистова, сотрудника ФСБ, 2 млн. долларов?
29.06.2018, 14:34
Гость: Ник16

"Власть окончательно стыд и совесть потеряла."
======================================================================
А у неё стыда и совести никогда и не было. Так что и терять нечего. Если и так дальше дело пойдёт то не удивлюсь, что самого осуждённого скоро выпустят, вернув всё, а впридачу возместят ещё и моральный ущерб.
29.06.2018, 13:26
Гость: stalker

"Замоскворецкий суд Москвы принял решение о возврате генералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки". Представляете, какие люди теперь безопасностью страны занимаются ? Генералы ФСБ на службе "Роснефти". То ли генералы, то ли деляги. Ну, и где же "чистые руки, горячие сердца и светлые головы". Наверное в кабинете этого господина на видном месте портрет Дзержинского висит. Они это очень любят. Только вот от своего предшественника у них, действующих руководителей, ничего не осталось. Можете себе представить чтобы в советское время генерал КГБ для проведения спецоперации из своих кровным 2 млн. долларов выделил ? Да таких защитников закона на одни нары с подсудимым сажать надо. А об это уже в открытую говорят. И суды даже не задают вопросы откуда у него эти средства. Власть окончательно стыд и совесть потеряла.
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.