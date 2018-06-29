Суд вернул генералу Феоктистову $2 млн, переданных Улюкаеву в виде взятки

11:04

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о возврате генералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки. По просьбе Феоктистова заседание прошло в закрытом режиме, сообщает "Коммерсант".

Также сегодня суд рассмотрит просьбу адвокатов Алексея Улюкаева о снятии ареста с его имущества в связи с погашением назначенного ему по приговору штрафа в размере 130 млн руб.

Алексей Улюкаев 15 декабря прошлого года был признан виновным в получении $2 млн взятки от главы «Роснефти». 12 апреля текущего года Мосгорсуд утвердил назначенный экс-министру восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф.