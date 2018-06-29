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С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ

12:19 29.06.2018
Фото с сайта serovglobus.ru
Фото с сайта serovglobus.ru
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Очередное ежегодное повышение коммунальных тарифов ждет россиян с 1 июля. Как пишет РИА Новости, среднее по стране изменение размера платы не превысит 4%, хотя по субъектам рост будет разным.

Наибольший рост коммунальных тарифов ждет Санкт-Петербург и Якутию — 6%; Кемеровскую область и Башкирию — 5,9%; Москву, Кировскую и Новгородскую области — 5,5%. Самый низкий прирост ожидается в Северной Осетии и Новосибирской области — 3%.

Тарифы на коммунальные услуги — электро- и газоснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию — регулярно повышают с 2012 года. Тариф на жилищные услуги также меняется раз в год, но это может произойти как с 1 января, так и с 1 июля — в зависимости от решения УК или муниципалитета.

С конца мая в России начала действовать новая, более информативная форма платежного документа, утвержденная приказом Минстроя.

Теперь ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирных домах, из платы за коммунальные услуги перенесены в плату за содержание. Отдельно прописаны сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ, размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента, и размер долга.

Также в квитанции теперь обязательно должны содержаться сведения об идентификаторе платежного документа и едином лицевом счете, которые отражены в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Тарифная политика в России, Тарифная политика в России
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Комментарии читателей
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29.06.2018, 15:00
Гость: Ник16

Ура Путину!
Надо было поднять тарифы на ЖКХ на 50% одномоментно, чего мелочиться, на несколько лет вперёд чтобы в будущем этим вопросом не заниматься. Уверен, что терпилы и это бы вытерпели.
29.06.2018, 14:56
Гость: Алекс Дорф

Без стабильного роста цен в России не может быть никакой стабильности гарантированной фараоном Путинхамоном. Управляющий премьер-юрист Давид Ааронович Йосик за этим строго следит. Тут, понимашь, исход полным ходом идет, а в России только 20 млн нищих.
29.06.2018, 14:34
Гость: олег

Ну это плановое ограбление людей, к этому мы уже как то привыкли... Так что властям это можно даже не анонсировать. просто рассовывать по карманам и ехать не Канары...
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