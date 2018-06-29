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Более 30 человек зарегистрировалось кандидатами на выборы мэра Москвы

16:38 29.06.2018
Сюжет: Выборы мэра Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал 31 кандидата на участие в выборах мэра Москвы, пишет «Интерфакс».

На данный момент 14 человек выдвинуты партиями, 17 идут самовыдвиженцами.

Для сбора документов на регистрацию, включая сбор подписей (не менее 110 подписей муниципальных депутатов и 36 тысяч подписей избирателей для самовыдвиженцев) осталась всего неделя. Прием документов завершится 3 июля.

Ранее документы в изберком подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич, Сергей Митрохин («Яблоко»), рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий, журналист Антон Красовский, Мидаил Дегтярев (ЛДПР).

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Темы: Выборы в органы власти в России, Выборы мэра Москвы
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Комментарии читателей
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30.06.2018, 00:00
Гость: Пото у что!

Это интересно почему народ еще голосует за ставленника ельцинских прихватизаторов, за ставленника коррупционеров и просто жуликов.... Теперь, когда повышают пенсионный возраст, хлопает глазами и не понимает почему!
29.06.2018, 20:56
Гость: А.Шер

Имя ему "легион"
Извини, не удержался
29.06.2018, 18:36
Гость: Просто интересно?

А можно фамилию "нашего Народного Президента"? За кого голосовать москвичам?
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