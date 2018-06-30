]]> ]]>
Главная В России

Упрямство Литвы загубило уникальный проект в России

19:22 30.06.2018 , Евгений Крутиков

Москва приостановила выдачу виз гражданам Литвы, направляющимся в РФ в рамках проекта «Миссия Сибирь» для обустройства захоронений литовских ссыльных

Эту новость следует воспринимать как печальную – речь идет о действительно хорошем проекте. Возможно, это последнее из хорошего, что оставалось в отношениях России и Литвы. Но почему так вышло?

Фото с сайта m.ru.delfi.lt

Посольство РФ в Литве уточнило, что реализация ежегодного проекта «Миссия Сибирь» по увековечению памяти репрессированных литовцев приостанавливается до тех пор, пока литовская сторона «не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности в Литве. «Принцип взаимности и в этом важном деле остается определяющим», – подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте российского посольства в Вильнюсе.

В МИД РФ также подчеркнули, что в последние месяцы со стороны литовских властей наблюдается ужесточение позиции в вопросах мемориальной деятельности России на территории Литвы. Под предлогом разработки новой редакции «Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия» оказались фактически заморожены все ремонтно-восстановительные работы, планируемые в текущем году на захоронениях советских воинов.

«Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России», – пояснили в ведомстве.

Теперь для участников «Миссии Сибирь» заблокирована возможность получать российские визы. «При этом хотелось бы особо подчеркнуть, что это вынужденная мера. В случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии и нормализации ситуации с российскими мемориальными объектами в Литве будем готовы возобновить литовские поездки в РФ», – резюмировали на Смоленской площади.

В свою очередь литовский МИД заявил, что российское посольство дало «тенденциозные и необоснованные оценки» проекта. «Надеемся, что Россия не будет чинить искусственных препятствий и искать причин для приостановки инициативы», – передает заявление министерства ТАСС. Речь идет о заявлении посольства России в Вильнюсе о том, что «патриотический порыв молодых литовцев сопровождается широкой пропагандистской кампанией в Литве», которая имеет «очевидный обвинительный контекст» в адрес Москвы, хотя российская сторона доброжелательно способствовала реализации проекта.

Действительно, переговоры между Москвой и Вильнюсом по разработке так называемого межправительственного соглашения о местах захоронений военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий фактически зашли в тупик. Даже по названию проекта видно, что он напрямую увязывает военные и гражданские захоронения, что на практике можно трактовать весьма широко.

Кроме того, он используется не только в гуманитарных, но и в пропагандистских целях. В высказываниях некоторых организаторов проекта «Миссия Сибирь» можно усмотреть попытки вмешательства во внутренние дела России. В частности, они рассуждают о том, что в российских школах должны преподавать историю ГУЛАГа, причем именно в той трактовке, которую навязывает литовская сторона.

В то же время Вильнюс бюрократическим путем фактически заблокировал для посольства РФ возможность осуществлять военно-мемориальную деятельность в Литве. По данным газеты ВЗГЛЯД, литовская сторона ультимативно потребовала, чтобы финансирование этих работ велось через местные органы самоуправления. То есть российское посольство должно дать денег какому-нибудь литовскому сельсовету, чтобы тот восстановил кладбище.

Однако законодательство РФ напрямую запрещает передавать какие-либо государственные бюджетные средства иностранным органам власти, а у литовских поселковых советов и муниципалитетов собственных средств на мемориалы просто нет.

Прежде из бюджета РФ регулярно выделялись значительные средства на содержание военных захоронений и памятников советским воинам в Литве. Там похоронено более 80 тысяч солдат и около 200 тысяч военнопленных – и это только по ориентировочным подсчетам. Например, в Литве никто даже не пытался подсчитать количество «военных рабов» – военнопленных, которых немецкое командование выделяло в качестве батраков на фермы литовцев в обмен на посылку сельхозпродукции в Рейх (обычно по два человека на хутор). Литовцы ко многим из них относились чисто утилитарно: батрака надо кормить, чтобы работал. Но многие по разным причинам погибали, и места их захоронений не известны – на католических кладбищах их не хоронили принципиально, и «белоповязочники» зарывали трупы в лесах.

Сейчас же все работы по содержанию кладбищ и захоронений, как и по выявлению ранее неизвестных, полностью прекращены из-за невозможности финансирования.

Такая «Судьба»

Проект «Миссия Сибирь» изначально был сугубо частной инициативой. Его еще в 1990-х годах организовал Гинтаутас Алекна – программист городской администрации города Мажейкяя, ранее работавший радиотехником и оператором на телевидении. Алекна сам из семьи ссыльных, увлекался туризмом, а потом посвятил себя путешествиям по Сибири, Дальнему Востоку, Крайнему Северу и Казахстану с целью выявления захоронений ссыльных, спецпереселенцев и осужденных литовцев.

Он создал общество Lemtis («Судьба»), которое привлекало добровольные пожертвования на экспедиции в Сибирь и изготовление традиционных литовских крестов, которые Алекна и его люди устанавливали на местах захоронений.

Это движение было стихийным и везде, куда приезжал Алекна, встречало со стороны российских властей и местных жителей исключительно доброжелательный прием. Сам он неоднократно признавал, что к его миссии и к нему лично в России относятся с исключительным уважением.

В какой-то момент, правда, Алекна стал зарываться, требуя к себе особого отношения, и однажды его даже пришлось депортировать из Тикси. Это пограничная зона, и ему предложили немного подождать в Якутске, пока оформят допуск. Но Алекна ждать не стал и самостоятельно вылетел в Тикси, где был задержан пограничниками.

В итоге разразился скандал, Алекна возмущался «провокацией» и тем, что «Россия не дает посетить могилы литовцев». При этом члены общества Lemtis противопоставляли ситуацию в России и в Казахстане – в последнем им была предоставлена «зеленая улица» на посещение любых объектов.

Со временем инициатива снизу была подхвачена литовским государством. Общество Lemtis и лично Алекна стали получать государственную помощь, а сам проект постепенно превратился в пропагандистскую систему. В республике заговорили о «воспитании коллективной памяти» молодого поколения через «походы в Сибирь», а организация экспедиций превратилась чуть ли не в военизированную игру типа «Зарницы».

В среднем состав одной экспедиции колеблется в районе 15 человек, но в Литве на эти места претендуют более тысячи молодых людей за раз. Они проходят жесткий отбор, включающий физическую подготовку, навыки выживания в лесу, выносливость.

Подключился и костел – несколько экспедиций носили исключительно религиозный характер. Например, Алекна возил в Коми группу монахов-францисканцев, которые установили крест в память Аугустинаса Дирвяле, который был арестован в 1940 году за попытку пересечь советско-германскую границу (переплыть через Неман в Восточную Пруссию), а в 1941 году сбежал из Печерлага и пропал. Сгинул. Розыскное дело на Дирвяле было прекращено КГБ СССР только в 1960 году, поскольку были основания полагать, что он все-таки добрался до Литвы.

Такие случаи были, и некоторые беглые ксендзы и «лесные братья» прятались в подпольях костелов чуть ли не до 70-х годов. Тем не менее, Алекна и францисканцы установили крест именно в Печоре – и никто им не препятствовал. Даже тот самый 2,5-метровый крест на месте изготовили.

Пару лет назад литовский МИД вышел с инициативой создать в посольстве в Москве штатную должность аккредитованного дипломата высокого ранга (не просто атташе), который занимался бы проектом «Миссия Сибирь» и – в более широком смысле – вопросами литовских захоронений. Принцип взаимности требовал открытия аналогичной вакансии в российском посольстве в Вильнюсе, что действительно улучшило бы климат взаимоотношений в чувствительной области мемориальной работы. Но Вильнюс отказался аккредитовать российского дипломата, после чего вопрос был снят.

Сам Алекна был крайне разочарован этой историей, но по традиции утверждал, что «не договорились с Россией». По его словам, кладбища просто разрушаются, и лет через десять там уже нечего будет делать.

Могила сына Ленина

Алекна и его общество очень широко трактуют понятие «литовское захоронение». Отец обозревателя газеты ВЗГЛЯД в 1954–1960 годах был в Воркутлаге бригадиром литовской бригады (абсолютно русский человек – случай в истории ГУЛАГа уникальный). Смертность у него на строительных работах и лесоповале была минимальной, а в перерывах он учил литовцев французскому языку. И это были не ссыльнопоселенцы, а взятые с оружием в руках «лесные братья», но хоронили их без каких-либо национальных отличительных черт. А на глаз определить в тайге, где «специфически литовское захоронение», а где общая могила, невозможно.

Алекна утверждает, что он объездил уже до 80% всех литовских захоронений, что заслуживает всяческого уважения, но все это стало отдавать фанатизмом и популизмом. В литовском МИДе эту деятельность до недавнего времени курировал заместитель министра Эвалдас Игнатавичюс. Который особо подчеркивал, что миссия Алекны восстанавливает также и православные кладбища, например в Хакасии и на байкальском острове Ольхон, где на рыбозаводе действительно работали в основном литовцы.

Другое дело, что миссия Алекны носила также и образовательный характер, который разрушал стереотипы о Сибири. Для молодых литовцев, прошедших через экспедиции, было открытием, что летом в Сибири заметно жарче, чем в Литве, что люди там дружелюбные, а медведи по улицам не ходят, за исключением города Печоры, где медведи действительно живут прямо во дворах многоэтажек и пугаются только сигнала полицейского автомобиля (пора уже «медвежью полицию» учреждать).

Есть соблазн представить Алекну фанатиком, которого литовские власти используют для пропагандистских акций, практически оседлав действительно благородную инициативу. В этом есть доля истины, но при некотором проявлении доброй воли деятельность общества Lemtis можно было бы сделать реальной основой для начала нормализации взаимоотношений с Литвой хотя бы в гуманитарной сфере.

Для этого есть все основания – в Литве не настолько кошмарная гуманитарная ситуация, как, скажем, в Латвии. Некоторые советские кладбища поддерживаются в хорошем состоянии хотя бы из туристических соображений.

Так, например, в Мариямполе выделяются деньги на содержание могилы майора Андрея Арманда, погибшего при освобождении Восточной Пруссии в 1944 году. Андрей Арманд – младший сын известной Инессы, и некоторые конспирологические теории записывают его в сыновья Владимира Ленина. Могила теоретического сына Ленина привлекает туристов в чрезвычайно провинциальный Мариямполе.

Но именно литовская сторона стала выдвигать нереальные требования, блокировать гуманитарное и военно-мемориальное сотрудничество через бюрократию и нарушение дипломатических принципов. В России никто никогда не обвинял ни Алекну, ни общество Lemtis в какой-либо подрывной деятельности. Скорее наоборот – к ним относились преувеличенно уважительно, несмотря на порой весьма странные высказывания в литовской и американской прессе.

Мяч сейчас находится на литовской стороне, которой всего-то и надо – перестать играть в «моральное превосходство» и предоставить российскому посольству нормальные условия для военно-мемориальной работы. В конце концов, свое слово может сказать и костел. Авторитет католической церкви достаточно велик, чтобы повлиять на позицию правительства.

А Россия сделала уже все, что могла.

Темы: Россия, Литва, Отношения России с республиками бывшего СССР, Министерство иностранных дел РФ
Источник: ВЗГЛЯД
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.07.2018, 01:08
Гость: Хех!

А вот и дочери офицеров подтянулись.
***
Советский Союз был столпом, на котором держалась планета (и оторая идет вразнос теперь, когда его не стало). Хоть вы все лопните!
01.07.2018, 01:04
Гость: Хех!

У тебя случайно нет медали литовского "Саюдиса", как и у митрополита Иллариона, обличавшего советских солдат во время Вильнюсских событий в 1992м?
***
«Милые, родные мои братья-воины! Для Литвы наступили страшные дни. Пролита кровь невинных людей... Все эти преступления совершены руками солдат, которые получили приказ стрелять в безоружных людей. Те, кто отдали этот чудовищный приказ – верные продолжатели дела тех палачей, которые расстреливали и репрессировали людей ... на всем протяжении советской истории. Палачам тех времен История уже вынесла свой приговор, свое проклятие. Сегодняшних палачей ждет та же участь. Их преступление неимоверно велико, безмерна их вина перед всей страной, перед народом, перед Богом. Кровь убитых, как кровь библейского Авеля, вопиет от земли и взывает к Богу. Братья мои, солдаты и офицеры! Если вы получите приказ опять стрелять в безоружных людей, опять давить их гусеницами танков, – не подчиняйтесь приказу! Стреляйте в воздух, не стреляйте вовсе, делайте что угодно, только не проливайте невинную кровь! Жизнь человека бесценна, она – священна, и участие в убийстве нельзя искупить ничем. Всем убийцам – и тем, кто отдает приказы, и тем, кто их выполняет, – позор, проклятье, анафема! Над вами и вашими семьями да будет благословение Божие. Я верю в вас и надеюсь на ваше благоразумие, на вашу человеческую совесть».
***
И это, прости Господи, кандидат в Патриархи РПЦ!
01.07.2018, 00:52
Гость: Хех!

Ну и хорошо, что этот "уникальный проект" загубился.
***
А то интересно получается: поляки в Катыни целый мемориал отгрохали (хотя никто не знает, что там было и было ли вообще), а на месте гибели 80 тысяч русских военнопленных в Польше даже памятного креста нет.
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.