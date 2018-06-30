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Рейтинг одобрения Путина за неделю обвалился почти на 9%

12:09 30.06.2018
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Объявленная правительством пенсионная реформа продолжает снижать рейтинги власти. По данным ВЦИОМа, работу правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева положительно оценили 38% и 30% соответственно (на прошлой неделе — 45% и 38%, в мае — 52% и 45%).

Уровень одобрения деятельности президента составил 63% (среднее за неделю значение) в сравнении с 72% на прошлой неделе и 77% двумя неделями ранее. Рейтинг доверия Владимиру Путину также снизился до 38%, неделей ранее он составлял 42% и 46% — в мае.

«Баланс оценок отрицательный. Наметившийся в конце мая—начале июня тренд на снижение показателей сохраняется»,— резюмируют социологи ВЦИОМа. Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов считает, что «происходит адаптация населения к ситуации» и «определение личных выгод и потерь от предстоящих изменений».

По словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, у президента все еще остается «большой запас прочности», и снижение «опасений не вызывает». «Новых снижений ожидать не стоит, рейтинг стабилизировался, а вот подъем возможен, когда президент объявит о своей позиции по пенсионной реформе вне зависимости от того, за он будет или против. Снижение рейтинга во многом связано не с неодобрением политики Путина, а с тем, что поддержавшие его на выборах люди хотят знать позицию своего лидера»,— сказал “Коммерсанту” Федоров.

Напомним, Владимир Путин пока дистанцируется от пенсионной реформы, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что президент не принимает участия в обсуждении проекта реформы.

Темы: Общественное мнение, Рейтинги, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.06.2018, 20:50
Гость: Как с Вами

Согласна ,приспособленец и лжец он ,сегодня упоротый коммунист ,а завтра такой же либерал.Шибко похож на диктаторов Африки ,несменяемый наш !!!
30.06.2018, 20:41
Гость: Они - погибель для страны!

Нынешняя российская власть это скопище паразитов на теле народа! Удивительно, что многие из них выходцы из нормальных русских семей....
30.06.2018, 20:24
Гость: Евгений В

А был ли он этот рейтинг вообще? и если был то в каком сословии?
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