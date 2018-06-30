Рейтинг одобрения Путина за неделю обвалился почти на 9%

12:09

Объявленная правительством пенсионная реформа продолжает снижать рейтинги власти. По данным ВЦИОМа, работу правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева положительно оценили 38% и 30% соответственно (на прошлой неделе — 45% и 38%, в мае — 52% и 45%).

Уровень одобрения деятельности президента составил 63% (среднее за неделю значение) в сравнении с 72% на прошлой неделе и 77% двумя неделями ранее. Рейтинг доверия Владимиру Путину также снизился до 38%, неделей ранее он составлял 42% и 46% — в мае.

«Баланс оценок отрицательный. Наметившийся в конце мая—начале июня тренд на снижение показателей сохраняется»,— резюмируют социологи ВЦИОМа. Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов считает, что «происходит адаптация населения к ситуации» и «определение личных выгод и потерь от предстоящих изменений».

По словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, у президента все еще остается «большой запас прочности», и снижение «опасений не вызывает». «Новых снижений ожидать не стоит, рейтинг стабилизировался, а вот подъем возможен, когда президент объявит о своей позиции по пенсионной реформе вне зависимости от того, за он будет или против. Снижение рейтинга во многом связано не с неодобрением политики Путина, а с тем, что поддержавшие его на выборах люди хотят знать позицию своего лидера»,— сказал “Коммерсанту” Федоров.

Напомним, Владимир Путин пока дистанцируется от пенсионной реформы, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что президент не принимает участия в обсуждении проекта реформы.