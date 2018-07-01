Захваченную в московском магазине «Дикси» заложницу освободили

14:48

В Москве силовики освободили удерживаемую в магазине "Дикси" на Большой Академической улице заложницу.

Заложница была выведена из магазина медиками после того, как отряд правоохранителей провел штурм. Освобожденную женщину увезла машина скорой помощи, она получила незначительные травмы, передает "Интерфакс".

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов, сотрудники полиции и бойцы Росгвардии задержали удерживавшего заложницу мужчину.

Ранее сообщалось, что мужчина взял в заложники сотрудника одного из столичных магазинов.