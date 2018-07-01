Сказка стала былью: Россия в 1/4 финала чемпионата мира

22:10

Наши совершили невероятное — выбили Испанию из гонки за главным футбольным трофеем. «Лужники» и вся страна видели матч если не века, то десятилетия

«Дзюба ис зе бест!» — приветствовал один из пассажиров всех входящих в вагон метро. Состав проехал одну станцию, в двери вошли иностранцы с паспортами болельщика на шее. «Раша ворлд чемпион!» — безапелляционно крикнул им мужчина. Никто не возразил.

Стоп-кадр игры с сайта sovsport.ru

Через пару часов должен был начаться самый главный для нас матч на чемпионате мира. В 1/8 финала мы не играли еще никогда. А вот с испанцами уже не раз встречались. С болью российские болельщики вспоминают два матча на Евро-2008, когда «красная фурия» не оставила нам ни шанса. Правда, в ноябре прошлого года Россия сыграла с ней 3:3 в товарищеском матче. Но тогда у обеих сборных все было немного по-другому.

Испанцы — несомненные фавориты турнира, но за два дня до ЧМ они лишились тренера. Такие внезапные перемены привели к некоторой растерянности. В групповом этапе испанцы одержали всего одну победу — над Ираном. По многим статистическим данным они оказались даже хуже наших. Например, по владению мячом они после группового этапа оказались только на 29-м месте из 32 команд (по данным InStat). В движении россияне выглядели лучше, и также наша команда оказалась на первом месте по проценту выигранных единоборств.

Слишком сильная волна футбольного восхищения нашей сборной схлынула после проигрыша Уругваю. Но все же стало заметно, насколько больше футбольных фанатов появилось у ребят. Футболки с надписью «Головин» на спине теперь в порядке вещей. На матч с Испанией многие шли в буквальном смысле как на войну. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с испанской силой темною, с испанскою ордой», — пели болельщики перед «Лужниками».

Испанские фаны же выглядели расслабленными. Прогнозировали победу своих со счетом 2:0 или 3:0. «Что вы знаете про российскую команду? — Что сегодня у вас последний матч на чемпионате!». Из отечественных игроков гости из Мадрида, Барселоны и Валенсии по понятным причинам могли вспомнить только Дениса Черышева. Некоторые даже почему-то утверждали, что российский полузащитник сам наполовину испанец.

«Знаю Черышева, он в „Вилльяреале“. Вот только он сегодня не играет!» — отметил один из болельщиков «Красной фурии».

Полузащитника действительно не было в стартовом составе. Главный тренер Станислав Черчесов снова перетасовал карты и изменил схему игры. До этого наша сборная все матчи на турнире играла в четыре защитника. В этот раз выставили пятерых. В полузащите — Кузяев, Зобнин, Самедов и Головин, на острие — Дзюба.

«Вы рождены, чтоб сказку сделать былью», — гласил баннер, который болельщики развернули на трибуне во время российского гимна. И нашим футболистам действительно предстояло совершить чудо, в которое остальной мир не верил.

Казалось, что надежда умрет очень быстро. Удача сначала была не на нашей стороне. Жирков сфолил на Начо, что привело к опасному штрафному уже на 12-й минуте. Навес к воротам на Рамоса, которого пытался сдержать Игнашевич. В падении защитник случайно отправил мяч в свои ворота.

Преимущество испанцев по владению было подавляющим. Но в основном они занимались перекатыванием мяча. Россияне сравняли счет незадолго до конца тайма, и не без помощи футбольной фортуны. После углового Дзюба пытался отправить мяч в ворота соперника головой, но тот попал в вытянутую руку Пике. Судья назначил 11-метровый, который безошибочно выполнил Дзюба.

Дальше началось тяжелое время для всей России. Футболистам приходилось отражать удары испанцев на поле, болельщикам — хвататься за голову при каждом опасном моменте. Сколько раз команду даже в безнадежных ситуациях выручал Акинфеев, сколько раз Головин рвался к штрафной как тигр, сколько раз Фернандес отбирал мяч у соперника недалёко от ворот.

Черчесов провел все возможные замены, выпустив на поле Граната, Черышева и Смолова. Испанцы выставили Иньесту, Карвахаля и Астаса. Но счёт так и остался прежним — 1:1. Шансов забить у наших были маловато, но мы здорово разбирались и с попытками испанцев.

Началось дополнительное время. На экране показали трех ребят в кокошниках, безмятежно жующих какие-то бургеры. Но большинству болельщиков наверняка кусок не лез в горло. «Лужники» ревели и стояли на ушах. В последние десять минут над ареной грянул ливень. Наконец была назначена серия пенальти.

Футболисты выстроились в две линейки посреди поля. Люди на медиа-трибуне всерьез начали молиться. «Господи, пожалуйста!» — сжимала руки девушка, глядя, как Иньеста подходит к точке.

Иньеста попадает. Смолов — тоже. Пике точен, как и Игнашевич. Затем Коке, и Акинфеев тащит! Потом пенальти забили Головин, Рамос и Черышев. И тут — Аспас — и Акинфеев снова спасает, «забыв» ногу не ленточке! Стадион взрывается криком.

Россия в четвертьфинале чемпионата мира! Этот день и этот матч наша страна запомнит навсегда.

«Аппетит приходит во время еды. Понятно, что дальше Хорватия или Дания. Хорватия вообще топ, но и Испания была топ», — сказал Дзюба после матча, чем вызвал одобрительней смех. Футболист призвал всю страну радоваться: «Мы столько всего вытерпели, столько говна, извиняюсь за выражение. Давайте сегодня просто кайфанем и порадуемся».

И правда, давайте! Германия не вышла из группы. Месси и Роналду уехали домой. А теперь вслед за ними отправляются Рамос, Пике, Иньеста и остальные. Но наши ребята все еще в строю. Кто такое мог себе представить? Ждем команду в четвертьфинале в Сочи 7 июля.

P.S. В четвертьфинале 7 июля сборная России встретится со сборной Хоравтии, котоая так же, как наша сборная, выиграла по пенальти у сборной Дании.

Автор: Софья Мохова

Фото с официальной страницы сборной России по футболу в Instagram