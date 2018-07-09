Известный эксперт о громком заявлении Дональда Трампа

Как сообщили СМИ, Дональд Трамп на вопрос о том, могут ли США признать Крым российским, ответил «посмотрим». Как понимать эту реплику американского президента?

На вопрос отвечает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Александр Шатилов

- Язык дан политику для того, чтобы скрывать свои мысли и при необходимости совершать какие-то целевые пробросы. При всем эпатажном поведении Трампа я бы не стал его недооценивать как хитрого, тонкого и непростого политика.

Если что-то он говорит, то это делается с определенной целью. Не стоит доверять на слово этому политику и думать, что сейчас он сдаст все позиции американцев, признает Крым и т.д. Такого, конечно, не произойдет, и даже если бы Трамп этого и захотел, ему не дали бы так сделать.

Трамп представляет лишь одну из групп американского истеблишмента, условных консерваторов, традиционных республиканцев. В то же время значительная часть Республиканской партии занимают антироссийские позиции и могут вставлять Трампу в колеса даже по линии Республиканской партии. Это не говоря уже о неолибертарианцах, которые пытаются либо сковырнуть Трампа, либо заставить его действовать в рамках антироссийской политики.

Полагаю, перед нами стандартная игра в «доброго» и «злого» следователя. Клинтон, Маккейн и другие – это «злой», Трамп – «добрый» следователь, который говорит «посмотрим». Я думаю, США не намерены признавать Крым и будут ужесточать давление. И в то же время им необходимо дать надежду российской элите, что можно договориться и тем самым ее демобилизовать. Отсюда пробросы различных идей, чтобы посмотреть реакцию российского руководства на счет его готовности вступить в игру в компромиссы и торг.

Могут предложить следующее: вы сдаете Донбасс, а мы косвенно признаем Крым или, по крайней мере, не будем требовать его возврата Украине. По сути, это проверка, готовы ли мы допустить американские войска к границам наших южных областей. Гипотетическая сдача Донбасса фактически к этому и приведет. Я не исключаю такого дипломатического зондажа. По моему мнению, некоторые представители нашей власти, руководители внешнеполитического курса излишне охотно идут на компромиссы с Западом, и это меня удивляет.

Когда мы упираемся и начинаем действовать жестко, Запад теряется, не зная, что с нами делать. А когда мы идем на дипломатические маневры, то теряем время, лишь ухудшая свои внешнеполитические позиции. Вспомните, какая растерянность наблюдалась на Западе, когда мы проявили твердость в вопросе о Крыме. Нас ковровыми бомбардировками не снесешь.

С 2014 года я наблюдаю стремление западных элит втянуть Россию в игру в компромиссы, при этом Запад ничем не собирается поступаться, а от нас ждут серьезных уступок. Но я надеюсь, что такого рода игра считывается российскими политиками, которые, невзирая на отсутствие жестких контрмер, удар держат. В целом и по Сирии, и по Донбассу, и по Крыму на уступки не идут.

Беседовал Дионис Каптарь