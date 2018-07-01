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Мужчина захватил заложника в московском магазине

12:44 1.07.2018

В Москве в магазине "Дикси" на Большой Академической улице мужчина взял в заложники сотрудника магазина.

"В полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации", - пишет "Интерфакс" со сылкой на сообщение Главного управления МВД России по Москве.

Как сообщает Mash, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Захватчик порезал женщине руки ножом, затем приставил нож к горлу. 

Полиция и Росгвардия оцепили место происшествия. Сейчас с ним ведут переговоры. Для переговоров с захватчиком на место происшествия приехал начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов.

Темы: Москва, Захват и освобождение заложников в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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01.07.2018, 17:31
Гость: егор

Ну да... Эта новость для россиян куда важнее чем информация о протестном движении против пенсионной реформы в крупных городах России... КМ.РУ под колпаком у Кремля? Опрос "Повышение возраста выхода на пенсию" тоже фейковый? Не странно ли, что при 82% противников реформы по стране на км.ру такие результаты опроса? Или я попал в вагон для олигархов?
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