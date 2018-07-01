Мужчина захватил заложника в московском магазине

12:44

В Москве в магазине "Дикси" на Большой Академической улице мужчина взял в заложники сотрудника магазина.

"В полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации", - пишет "Интерфакс" со сылкой на сообщение Главного управления МВД России по Москве.

Как сообщает Mash, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Захватчик порезал женщине руки ножом, затем приставил нож к горлу.

Полиция и Росгвардия оцепили место происшествия. Сейчас с ним ведут переговоры. Для переговоров с захватчиком на место происшествия приехал начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов.