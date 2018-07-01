В России вступил в силу «закон Яровой» о хранении данных пользователей‍

13:40

В России с 1 июля вступила в силу большая часть требований «закона Яровой», который предписывает операторам распространения данных в интернете (ОРИ, этот реестр ведет Роскомнадзор) — мессенджерам, соцсетям и мобильным операторам — хранить данные о звонках и сообщениях пользователей.

Эту информацию ОРИ должны будут предоставлять по запросу госструктур, ведущих оперативно-розыскную деятельность или обеспечивающих безопасность государства.​

Авторы антитеррористической инициативы — депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, напоминают «Известия».

В апреле правительство утвердило порядок хранения трафика, согласно которому с 1 июля операторы не должны удалять телефонные разговоры и sms-сообщения клиентов в течение полугода как в своем хранилище, так и, с разрешения ФСБ, у другого оператора. Однако для мобильных операторов связи сделали послабления и разрешили хранить весь трафик за последние 30 суток с 1 октября, а в течение пяти лет наращивать объем хранимых данных на 15% ежегодно.

При этом детали требований для интернет-компаний стали известны лишь 28 июня. Они не получили отсрочку, как операторы связи, а значит, обязаны хранить пользовательский контент в течение полугода.

Крупные иностранные интернет-компании, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber и Twitter, пока не подпадают под действие антитеррористических законов. На сервисы Google и Microsoft требования также не распространяются.

Несмотря на снижение требований по хранению данных, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов.