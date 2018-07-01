]]> ]]>
Главная В России Новости

В России вступил в силу «закон Яровой» о хранении данных пользователей‍

13:40 1.07.2018
Фото с сайта dvinainform.ru
Материалы по теме:

В России с 1 июля вступила в силу большая часть требований «закона Яровой», который предписывает операторам распространения данных в интернете (ОРИ, этот реестр ведет Роскомнадзор) — мессенджерам, соцсетям и мобильным операторам — хранить данные о звонках и сообщениях пользователей.

Эту информацию ОРИ должны будут предоставлять по запросу госструктур, ведущих оперативно-розыскную деятельность или обеспечивающих безопасность государства.​

Авторы антитеррористической инициативы — депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, напоминают «Известия».

В апреле правительство утвердило порядок хранения трафика, согласно которому с 1 июля операторы не должны удалять телефонные разговоры и sms-сообщения клиентов в течение полугода как в своем хранилище, так и, с разрешения ФСБ, у другого оператора. Однако для мобильных операторов связи сделали послабления и разрешили хранить весь трафик за последние 30 суток с 1 октября, а в течение пяти лет наращивать объем хранимых данных на 15% ежегодно.

При этом детали требований для интернет-компаний стали известны лишь 28 июня. Они не получили отсрочку, как операторы связи, а значит, обязаны хранить пользовательский контент в течение полугода.

Крупные иностранные интернет-компании, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber и Twitter, пока не подпадают под действие антитеррористических законов. На сервисы Google и Microsoft требования также не распространяются.

Несмотря на снижение требований по хранению данных, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов.

Темы: Законотворческая деятельность в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.07.2018, 18:39
Гость: ser

спасибо, поржал)
01.07.2018, 17:30
Гость: SL

Vоровая добилась своего, на всех сайтах многократно увеличилась реклама всяких казино и букмекерских контор. Думаете так просто все? путинские назначенцы, просто так ни чего не делают.
01.07.2018, 16:00
Гость: ой, да ладно

У нас и без поправок "Яровой" в стране бардак. Вот Грудинину ставят палки в колёса. Не хотел и не хочет сражаться с ними, теперь получает массу удовольствия - "У Грудинина хотят отобрать его "совхоз" - справедливая расплата за обман трудящихся" (форум-мск).
На КМ вон вообще блокировали четырежды материалы о том сколь давно ВВП объявляет войну коррупции. Само КМ блокирует или с чьей-то помощью блокируют уже и не важно. Мухи застряли в сети и чем больше рыпаются тем больше влипают.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.