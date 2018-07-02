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На Байконуре запретили пользоваться соцсетями

12:31 2.07.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Сотрудникам Байконура запретили в рабочее время пользоваться социальными сетями, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение директора космодрома Евгения Раковского.

Запрет распространяется не только на рабочие компьютеры сотрудников, но и их личные гаджеты. Предписание выдано с целью предотвращения утечек информации.

В документе приведен список запрещенных социальных сетей и мессенджеров, среди которых есть Telegram.

Для служебной переписки работникам космодрома необходимо использовать корпоративный сервис электронной почты.

«В целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации, укрепления трудовой дисциплины… запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями», — говорится в документе.

Темы: Интернет и сети, Космонавтика в России, Социальные сети в России
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Комментарии читателей
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02.07.2018, 16:05
Гость: Ёжкин Кот

Можно подумать, что тот, кто хочет "утечь" информацию, может это сделать только в рабочее время. Тем более, со своего гаджета...
02.07.2018, 12:47
Гость: Очень и очень правильно сделали!

Очень и очень правильно сделали!

Социальные сети - это абсолютное зло!

Треп ни о чем, бесполезная трата времени, утечки конфиденциальной информации, наконец - угроза национальной безопасности.
Такой запрет нужно вводить как можно шире.
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