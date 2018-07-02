На Байконуре запретили пользоваться соцсетями

12:31

Сотрудникам Байконура запретили в рабочее время пользоваться социальными сетями, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение директора космодрома Евгения Раковского.

Запрет распространяется не только на рабочие компьютеры сотрудников, но и их личные гаджеты. Предписание выдано с целью предотвращения утечек информации.

В документе приведен список запрещенных социальных сетей и мессенджеров, среди которых есть Telegram.

Для служебной переписки работникам космодрома необходимо использовать корпоративный сервис электронной почты.

«В целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации, укрепления трудовой дисциплины… запретить работникам филиала использование личных мобильных телефонов, планшетов в рабочее время для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями», — говорится в документе.