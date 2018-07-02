В торговых центрах выявлено свыше 270 тысяч нарушений пожарной безопасности

14:30

МЧС выявили более 270 тысяч нарушений в торговых центрах по всей России, пишет РИА Новости.

Согласно результатам проверки, практически каждый шестой объект эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Отмечается, что МЧС выявило свыше 270 тысяч нарушений пожарной безопасности. На более, чем 2,5 тысяч объектов были обнаружены недочеты в системе противодымной защиты, примерно столько же — в системах автоматического пожаротушения. Почти на 17 тысяч объектов эвакуационные пути находятся в неудовлетворительном состоянии, часть из них имеет отделку из легковоспламенимых материалов.

Также зафиксированы отсутствие первичных средств пожаротушения и низкий уровень подготовки персонала.

В ходе проверок было выявлено более одной тысячи объектов, которые были реконструированы из бывших фабрик, складов и так далее. Порядка 455 объектов работают без разрешения на ввод в эксплуатацию, 220 — без разработанных и согласованных с МЧС специальных технических условий. Многие из выявленных нарушений возможно устранить только в ходе реконструкции зданий.

Отмечается, что за нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены более 17 тысяч должностных лиц и более 5 тысяч юридических лиц. В суды направлены материалы на приостановку работу 618 объектов, в том числе торговых центров.

На текущий момент проверено свыше 60 тысяч объектов. Всего должно быть проверено порядка 90 тысяч объектов. Проверки должны завершиться 30 июля. Масштабные проверки торговых центров начались после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.