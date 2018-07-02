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Путину предложили реформировать систему госаккредитации вузов

13:07 2.07.2018
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
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Представители Ассоциации ведущих университетов России (АВУР) и ассоциации «Глобальные университеты» (АГУ), направили письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением изменить систему государственной аккредитации высших учебных заведений, пишет ТАСС.

В письме отмечается, что действующая система позволила в 2012-2017 годах очистить рынок от заведомо недобросовестных вузов, однако на текущий момент данная система считается устаревшей.

В документе предлагается создать рабочую группу с целью разработки и внедрения новой системы аккредитации. Апробацию новой модели оценки качества высшего образования предложено провести в 2018-2020 годах.

Авторы предложения также озвучили необходимый набор данных, позволяющие объединяющие оценить эффективность работы вуза, такие как балл ЕГЭ, число победителей и призеров олимпиад, оценка качества научной работы (число публикаций и цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону, проведение независимой оценки знаний студентов и так далее.

АВУР и АГУ объединяют более 50 ведущих вузов страны.

Темы: Высшее образование в России, Реформа образования в России
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Комментарии читателей
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02.07.2018, 14:49
Гость: Слова "Реформа" и "Оптимизация"

пора научиться писать и произносить на языке страны пребывания:
Развал и Воровство.
02.07.2018, 14:40
Гость: xmyr

необходимый набор данных, позволяющие объединяющие оценить эффективность работы вуза,
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Ну вы и тормоза почти как трибалды. Во всем мире это уже давно главный критерий при поступлении на работу ,после учебы.
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