Путину предложили реформировать систему госаккредитации вузов

13:07

Представители Ассоциации ведущих университетов России (АВУР) и ассоциации «Глобальные университеты» (АГУ), направили письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением изменить систему государственной аккредитации высших учебных заведений, пишет ТАСС.

В письме отмечается, что действующая система позволила в 2012-2017 годах очистить рынок от заведомо недобросовестных вузов, однако на текущий момент данная система считается устаревшей.

В документе предлагается создать рабочую группу с целью разработки и внедрения новой системы аккредитации. Апробацию новой модели оценки качества высшего образования предложено провести в 2018-2020 годах.

Авторы предложения также озвучили необходимый набор данных, позволяющие объединяющие оценить эффективность работы вуза, такие как балл ЕГЭ, число победителей и призеров олимпиад, оценка качества научной работы (число публикаций и цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону, проведение независимой оценки знаний студентов и так далее.

АВУР и АГУ объединяют более 50 ведущих вузов страны.