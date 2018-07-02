Дело молодое: каждый третий мечтает уехать

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Почти треть молодых россиян хотели бы навсегда уехать из страны, это показало недавнее исследование ВЦИОМ. Этот показатель вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом

При этом социологи выяснили, что в последние три года россияне стали меньше выезжать на отдых за рубеж. Меньше всего в заграничные страны путешествуют люди после 60 лет, а активнее всего — молодежь от 18 до 24 лет.

Фото с сайта Pixabay.com

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить эмиграционные настроения жителей России.

Согласно результатам, опубликованным на сайте ведомства, 31% молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы переехать в другую страну на постоянное место жительство (ПМЖ). Процент таких людей высок и среди россиян, которые побывали в заграничном путешествии в последние два-три года (19-20%).

При этом ВЦИОМ отмечает, что доля молодых людей, заявивших о своем желании покинуть Россию, достигла максимума за пять лет: если в 2013 году такой ответ также дали 31% опрошенных, то в 2014–2017 годах это число колебалось от 21 до 26%. Нынешний показатель по сравнению с 2017 годом вырос на 6%.

А вот в 2016 году желание молодежи эмигрировать достигло минимальной отметки –– только 21% опрошенных молодых людей выказал интерес к переселению за рубеж.

Однако, согласно исследованию, в целом среди всех возрастных групп большинство жителей России –– 88% –– не хотели бы навсегда покидать страну.

Только 10% из числа всех опрошенных — то есть не только молодежи — выразили желание эмигрировать. Этот показатель довольно стабилен на протяжении последних семи лет и составляет 10–11%. Антирекордным по этому показателю был 1991 год, тогда 16% россиян заявили о своей готовности переехать в другое государство.

Отмечается также, что в целом число тех, кто в ближайшие два года намерен переехать в другую страну, снизилось в 2018 году по сравнению с прошлым годом с 17% до 10%.

Самой привлекательной зарубежной страной для переезда россияне уже второй год подряд называют Германию. О своем желании переехать туда заявили 16% респондентов. Затем идут США (7%), Испания (6%), Канада (5%) и Италия (4%). Еще 4% заявили, что хотели бы переехать в одну из стран Европы, но пока не определились, куда.

По мнению некоторых социологов, высокий процент молодых россиян, стремящихся уехать из страны, вовсе не говорит о негативных настроениях в обществе.

«Интерпретировать сегодня ответы респондентов, особенно молодежи, как «бегство из ужасающей российской реальности» было бы совершенно неверно. Это свидетельство роста открытости нашей молодежи по отношению к другим странам», — сообщает в пресс-релизе глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов. Он отмечает, что эмиграция из страны в наше время уже не ассоциируется с «выходом в дверь без возможности возвращения».

Львов также предполагает, что желанием переехать в другую страну молодые люди бросают вызов внешнему миру.

«Не хотите иметь с нами дела? Мы сами к вам придем -— посмотреть на людей, себя показать», — так, по мнению эксперта, думают молодые россияне.

Социологи выяснили, что у большинства из тех, кто заявил о своем желании уехать из страны, нет никаких конкретных планов.

Так, 44% из тех, кто сообщил о готовности переехать, пока не знают точно, когда это может произойти, а 41% из числа желающих эмигрировать рассказали, что пока ничего для возможной эмиграции не предпринималось.

Одновременно с этим россияне, по данным ВЦИОМ, стали тщательно подходить к выбору новой страны для проживания и подготовке к переезду. 26% желающих уехать на ПМЖ за границу рассказали, что собирают информацию о стране, 22% приступили к изучению иностранного языка, 21% консультируются с переехавшими за границу, а 19% откладывают деньги на эту цель.

В России также возросло число жителей, у которых есть знакомые, за последние пять лет эмигрировавшие за границу, — с 20% в 2016 году до 26% в нынешнем. Причем доля таких знакомых почти в два раза выше (46%) у тех россиян, кто за последние два-три года путешествовал с туристическими целями.

Опрос также показал, что в последнее время россияне стали меньше путешествовать. За последние два-три года 74% респондентов вообще не выезжали за границу.

Лишь 18% опрошенных путешествовали за рубежом для отдыха или лечения, 4% ездили в зарубежные страны, чтобы навестить родственников и друзей, столько же путешествовали по работе или учебе.

В ходе исследования социологи опросили 1,8 тыс. россиян по телефону. Исследование проходило 6 и 7 июня 2018 года. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

В мае этого года в ходе опроса ВЦИОМ россияне также назвали лучший способ сбережения денег. Так, почти половина респондентов (48%) назвала вклад в банке наиболее предпочтительным вариантом вложения свободных средств. Этот показатель выше аналогичных за 2015-2016 годы. Ровно треть опрошенных считают, что в настоящее время лучше забрать деньги их банка.

Кроме того, социологи выяснили, что сейчас россияне предпочитают накапливать сбережения, а не тратить их.

«Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение — они говорят о необходимости сократить повседневные расходы… Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25%», — говорится в результатах исследования.

Автор - Елизавета Королева