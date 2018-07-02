Партия «Яблоко» отказалась от участия в выборах мэра Москвы

11:59

Партия «Яблоко» отказалась от участия в выборах Москвы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря партии Иоря Яковлева.

По словам Яковлева, осталось слишком мало времени для того, чтобы собрать новую конференцию для выдвижения кандидата и 110 подписей мундепов.

Ранее глава московского филиала «Яблока» Сергей Митрохин объявил об отказе от выдвижения на выборы мэра Москвы. Ему не удалось собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

«После того, как конференция московского «Яблока» выдвинула меня на этих выборах, мне не удалось собрать необходимого количества подписей», - заявил он. Митрохин обвинил в этом враждебную позицию со стороны федеральных органов властей, а также то, что другой кандидат в мэры Мосвку Дмитрий Гудков собрал в ряде муниципальных округов по несколько подписей, что лишило его возможности собрать в этих округах хотя бы одну подпись.

Конференция московского «Яблока» проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры Москвы от партии 22 июня. 25 июня федеральное бюро «Яблока» отменило это решение, так как кандидатура не была согласована ни с федеральным бюро, ни с его исполкомом. Митрохин, однако, подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы.