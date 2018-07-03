В МИД назвали условия создания в России альтернативного интернета

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У России есть «технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные» возможности для создания альтернативного интернета, однако пользоваться ими власти страны будут только в самом крайнем случае. Об этом заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев.

При этом дипломат подчеркнул, что политика России не направлена на обособление интернета.

«К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов, — указал собеседник ТАСС. — Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета».

В ноябре 2017 года Совбез России поручил МИДу инициировать в БРИКС вопрос о создании внутри этих государств собственной системы серверов DNS, независимой от контроля международных организаций. Специалисты тогда отмечали, что это возможно только, если создать внутри БРИКС отдельный интернет.