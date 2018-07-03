Племянницу Скрипаля выдвинули в ярославскую облдуму

11:46

«Справедливая Россия» выдвинула Викторию Скрипаль в депутаты Ярославской областной думы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на секретаря бюро совета регионального отделения партии Анатолия Каширина. По его словам, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет баллотироваться в 10-м избирательном округе во Фрунзенском районе Ярославля.

«Она пойдет в первом территориальном списке по десятому избирательному округу – это часть Фрунзенского района: Липовая гора, Сокол», — рассказал Каширин, добавив, что в этом районе и проживает Виктория Скрипаль, которая приходится двоюродной сестрой Юлии.

Он отметил, что женщина не была членом партии, когда ей предложили пойти на выборы. «Она обращалась и в центр защиты прав граждан "Справедливой России", он у нас давно работает. Мы с ней знакомы, поэтому мы предложили ей поучаствовать. Она человек активный, с активной жизненной позицией. Она согласилась… Я думаю, что получится, конечно (победить на выборах). Человек она известный», — заявил Каширин.

После отравления родственников в английском Солсбери Виктория Скрипаль связывалась с родтсвенниками и пыталась получить британскую визу. Однако во въезде в Соединенное Королевство Виктории Скрипаль в результате было отказано два раза. В первом случае британские власти посчитали ее безработной, а во втором — указали на недостаточный уровень зарплаты.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в бессознательном состоянии в ​британском городе Солсбери в начале марта. Британская сторона обвинила в причастности к отравлению Россию. Москва все обвинения отрицает.