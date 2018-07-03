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Электрички станут бесплатными для пенсионеров Москвы и Подмосковья

11:17 3.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти Москвы и Подмосковья заключили договор о предоставлении права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам двух регионов.

Как пишет «Интерфакс», соответствующий документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Бесплатным проезд для пенсионеров Москвы и области в электричках станет с 1 августа», - отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что право бесплатного проезда также получат и другие льготные категории граждан: почетные доноры СССР, России, Москвы; родители и другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования — до 23 лет; один из родителей в многодетной семье; один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет; приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и(или) детей-инвалидов.

В общей сложности, право бесплатного проезда получат 2,8 млн человек (1,6 млн москвичей и 1,2 млн жителей Московской области).

Темы: Москва, Московская область, Железнодорожный транспорт в России, Общественный транспорт в России
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Комментарии читателей
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03.07.2018, 15:06
Гость: Теперь я за продление пенсионного возраста.

Меньше пенсионеров будет в электричках. Проходу от них нету.
03.07.2018, 14:55
Гость: доедут бесплатно на электричке

,а что дальше?
Дальше карта Тройка , увы.
С паршивой овцы хоть шерсти клок)))

Есть места куда лучше добираться электричкой.
С Комсомольской , площадь трех вокзалов, можно будет в два направления уехать бесплатно, не считая своего. С Курского в двух.
03.07.2018, 14:52
Гость: SL

Кто дал право оккупантам мАсквичам ожирать до нитки всю Россию?
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