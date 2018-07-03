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В школах планируют внедрить систему распознавания лиц

10:01 3.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В российских школах может быть внедрена электронная система распознавания лиц, пишет ТАСС со ссылкой на главу Министерства просвещения России Ольгу Васильеву.

По ее словам, эта система может быть внедрена в школаъ в рамках проекта «цифровая школа».

Васильева отметила, что в российских школах сейчас используются десятки различных охранных систем, при этом идентификация по лицу является не только более надежной, но и дешевле, чем все другие. Такая система не пропустит в школу посторонних.

«Главная цель для нас — безопасность. В цифровой школе она будет контролироваться через систему видеоидентификации», - резюмировала Васильвева.

Кроме того, все процессы в административной части школы, такие как делопроизводство и бухгалтерия, перейдут в электронный формат.

Темы: Безопасность в общественных местах в России, Российские школьники, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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03.07.2018, 15:08
Гость: Надыть

у каждой женсчины устанавить распознаватиль на входи.
03.07.2018, 12:59
Гость: ///.

А если ,скажем, сегодня на мне лица нет,и вот иду в школу,и что,этот скворечник на фото чета мне скажет?
03.07.2018, 12:34
Гость: Школа

строгого режима.
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