В школах планируют внедрить систему распознавания лиц

10:01

В российских школах может быть внедрена электронная система распознавания лиц, пишет ТАСС со ссылкой на главу Министерства просвещения России Ольгу Васильеву.

По ее словам, эта система может быть внедрена в школаъ в рамках проекта «цифровая школа».

Васильева отметила, что в российских школах сейчас используются десятки различных охранных систем, при этом идентификация по лицу является не только более надежной, но и дешевле, чем все другие. Такая система не пропустит в школу посторонних.

«Главная цель для нас — безопасность. В цифровой школе она будет контролироваться через систему видеоидентификации», - резюмировала Васильвева.

Кроме того, все процессы в административной части школы, такие как делопроизводство и бухгалтерия, перейдут в электронный формат.