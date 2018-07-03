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В Совете Федерации допустили обмен Сенцова на российских заключенных

10:59 3.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по обороне Андрей Кондратьев.

«Я думаю, Сенцов может попасть (в список по обмену). Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна (для обмена)», — сказал Кондратьев.

Ранее российские официальные лица заявляли, что Сенцов не может быть передан Украине из-за наличия у него российского гражданства. Гражданином России Сенцов стал автоматически после вхождения Крыма, где он жил, в состав РФ. Адвокат режиссера настаивает, что это не так, потому что Сенцов не проходил процедуру вступления в гражданство и не получал паспорт.

Олег Сенцов голодает на протяжении последних 50 дней, требуя выпустить из российских тюрем несколько десятков граждан Украины, которых он считает политзаключенными. Себя в этот список Сенцов не вносит.

Обмен заключенными между Россией и Украиной обсуждается в последние несколько недель, после того как эту тему в телефонном разговоре подняли президенты Владимир Путин и Петр Порошенко. Украина 2 июля представила список из 23 россиян для обмена.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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03.07.2018, 14:17
Гость: Гость

"ничего не выйдет-полномочий и у нашего коллектива из 6 человек и у СФ одинаково".

Позовите кого нибудь из соседней палаты: наполеона, мартина лютера.
03.07.2018, 13:54
Гость: Ronald

Жители Крыма, которых собирался убивать это "режиссер" ждут, когда это ЧМО и террориста повесят
03.07.2018, 13:45
Гость: *

Как-как... Очень просто! Жили-были на Донбассе, в Мариуполе, Одессе граждане СССР, а в один кошмарный день вдруг узнали, что они, оказывается, граждане щенэвмерлии!
Крым, по Конституции 1992 года, был СУВЕРЕННЫМ, но в 1995 в Киеве махнули ручкой - и все, Крым, вместе с жителями, оказался вдруг щенэвмерловским! Для тех, кто посмел возмутиться, доходчиво объяснили: "або украиньский, або безлюдний"(с), т.е. хочешь жить - захлопни рот и признай себя собственностью нацюков.
Еще примеры нужны?
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