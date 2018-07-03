В Совете Федерации допустили обмен Сенцова на российских заключенных

10:59

Режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, может попасть в список по обмену заключенными между Россией и Украиной. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по обороне Андрей Кондратьев.

«Я думаю, Сенцов может попасть (в список по обмену). Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна (для обмена)», — сказал Кондратьев.

Ранее российские официальные лица заявляли, что Сенцов не может быть передан Украине из-за наличия у него российского гражданства. Гражданином России Сенцов стал автоматически после вхождения Крыма, где он жил, в состав РФ. Адвокат режиссера настаивает, что это не так, потому что Сенцов не проходил процедуру вступления в гражданство и не получал паспорт.

Олег Сенцов голодает на протяжении последних 50 дней, требуя выпустить из российских тюрем несколько десятков граждан Украины, которых он считает политзаключенными. Себя в этот список Сенцов не вносит.

Обмен заключенными между Россией и Украиной обсуждается в последние несколько недель, после того как эту тему в телефонном разговоре подняли президенты Владимир Путин и Петр Порошенко. Украина 2 июля представила список из 23 россиян для обмена.