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Журналистов могут признать иноагентами вслед за СМИ

09:12 3.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Журналисты, работающие в СМИ, признанных иностранными агентами, также могут получить этот статус, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленные в Госдуме поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Согласно документу, иностранным агентом может быть признана любая структура или человек не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и за участие в создание материалов за вознаграждение.

Журналисты, признанные иноагентами, попадут под требование о маркировке публикаций и будут обязаны дважды в год предоставлять отчет о своей работе и ежегодно проходить процедуру аудита.

По данным издания, поправки к закону о СМИ-иностранных агентах будут одобрены сегодня, 3 июля.

Законопроект о СМИ-иностранных агентах был принят Госдумой осенью 2017 года. Под его действие попали СМИ, зарегистрированные в другом государстве, а также структуры без российского юридического лица. Под действие закона попали 9 СМИ, в том числе «Радио Свобода» и «Голос Америки». 

Темы: Ведущие журналисты в российских и зарубежных СМИ, Взаимоотношения власти и СМИ в России, Проблемы цензуры и контроля над СМИ, СМИ в России, СМИ и журналистика
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03.07.2018, 14:27
Гость: ser

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