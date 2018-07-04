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МВД подготовило проект о предоставлении гражданства лицам без паспорта

15:48 4.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который поможет получить паспорт лицам без гражданства, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Ольгу Кириллову.

"Я говорю о тех, кто приехал после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения (90 дней) и уже долгие годы расплачивается за совершенное административное правонарушение", — отметила Кириллова на пресс-конференции.

Сейчас законопроект проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти. В первую очередь он ориентирован на тех, у кого нет другого гражданства. Кроме того, под действие документа подпадают лица без паспорта, которым после освобождения из мест заключения некуда уехать.

"Люди смогут обратиться в наше подразделение и получить документ, удостоверяющий личность. Это послужит в дальнейшем основанием для получения гражданства. То есть они долгие годы здесь жили и постоянно находились", — подчеркнула Кириллова.

Сейчас, согласно закону "О гражданстве Российской Федерации", легализоваться могут только те, кто въехал в страну более 16 лет назад (до ноября 2002-го) или получал российский паспорт до 1 июля 2002 года. Остальные должны быть депортированы.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Миграционная политика в России, МВД России
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