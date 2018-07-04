МВД подготовило проект о предоставлении гражданства лицам без паспорта
Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который поможет получить паспорт лицам без гражданства, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Ольгу Кириллову.
"Я говорю о тех, кто приехал после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения (90 дней) и уже долгие годы расплачивается за совершенное административное правонарушение", — отметила Кириллова на пресс-конференции.
Сейчас законопроект проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти. В первую очередь он ориентирован на тех, у кого нет другого гражданства. Кроме того, под действие документа подпадают лица без паспорта, которым после освобождения из мест заключения некуда уехать.
"Люди смогут обратиться в наше подразделение и получить документ, удостоверяющий личность. Это послужит в дальнейшем основанием для получения гражданства. То есть они долгие годы здесь жили и постоянно находились", — подчеркнула Кириллова.
Сейчас, согласно закону "О гражданстве Российской Федерации", легализоваться могут только те, кто въехал в страну более 16 лет назад (до ноября 2002-го) или получал российский паспорт до 1 июля 2002 года. Остальные должны быть депортированы.