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У российских министров появятся заместители по цифровому развитию

16:00 4.07.2018
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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В ряде российских министерств появится должность заместители министра по цифровому развитию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова.

По словам министра, новую должность создадут по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Носков заявил, что она появится в «ключевых» министерствах, не уточнив, в каких именно.

«Дмитрий Анатольевич Медведев уже принял решение о введении в ключевых министерствах выделенной должности заместителя министра по цифровому развитию. И сейчас это решение находится в стадии реализации», — сказал Носков на конференции «Цифровая экономика: прорыв в будущее».

В 2017 году российское правительство утвердило программу по развитию цифровой экономики, рассчитанную до 2024 года. По словам Медведева, ее цель — внедрить цифровые технологии «во все области жизни», в том числе в госуправление. На реализацию программы выделили более трех миллиардов рублей.

Темы: Россия, Интернет в России, Интернет и сети, Правительство России
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Комментарии читателей
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04.07.2018, 19:04
Гость: Николай

Дядя! Вы не правы! Я вот накатил стопетьдесят,полирнул пивасиком,а всё равно не понимаю. Людей надо пожалеть,а не осуждать!
04.07.2018, 19:01
Гость: Николай

Как говорил Великий Чубайс : ,,Сильное решение,Борис Николаич!"Присоединяюсь и предлагаю,чтобы создали новое Министерство цифровизации на базе Министерства Открытого Правительства.Люди есть,площадя остались. Только и делов-ксивы заменить. Рассмотреть вопрос о переходе на Римские цифры (в рамках расширения сотрудничества с ЕС) и и поголовном обучении Нумерологии. За счёт обеденных перерывов.
04.07.2018, 17:58
Гость: а какие

заместители тогда будут для плепорции сокращены?
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