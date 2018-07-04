У российских министров появятся заместители по цифровому развитию

16:00

В ряде российских министерств появится должность заместители министра по цифровому развитию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова.

По словам министра, новую должность создадут по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Носков заявил, что она появится в «ключевых» министерствах, не уточнив, в каких именно.

«Дмитрий Анатольевич Медведев уже принял решение о введении в ключевых министерствах выделенной должности заместителя министра по цифровому развитию. И сейчас это решение находится в стадии реализации», — сказал Носков на конференции «Цифровая экономика: прорыв в будущее».

В 2017 году российское правительство утвердило программу по развитию цифровой экономики, рассчитанную до 2024 года. По словам Медведева, ее цель — внедрить цифровые технологии «во все области жизни», в том числе в госуправление. На реализацию программы выделили более трех миллиардов рублей.