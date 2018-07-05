«Калашников» предложил разрешить россиянам иметь больше оружия

11:01

Концерн «Калашников» разработал законопроект, предлагающий смягчить правила владения оружием в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст поправок.

«Калашников», в частности, предлагает увеличить количество разрешенного для владения оружия с пяти до десяти единиц на человека. Также предложено сократить срок владения гладкоствольным оружием для покупки нарезного охотничьего и использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб.

По данным «Коммерсанта», законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Концерн «Калашников» разрабатывал эти поправки не случайно: согласно данным годового отчета за 2017 год, его доля на рынке боевого стрелкового оружия — примерно 80%. Доля концерна на внутреннем рынке гражданского оружия в части гладкоствольного длинноствольного оценивается в 2%, а нарезного длинноствольного — 34%. В случае принятия поправок эти показатели должны увеличиться, пишет «Коммерсант».