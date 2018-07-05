Четвертый за неделю заключенный сбежал из колонии в Красноярском крае

08:20

Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Красноярскому краю разыскивают осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в городе Минусинске, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Отсутствие заключенного Бородулина Максима Викторовича, 1988 года рождения, осужденного по ст.161 (грабеж) и ч. 2 ст.162 (разбой) на шесть лет лишения свободы, обнаружено во время дневной проверки на территории колонии-поселения", - говорится в сообщении.

За информацию о местонахождении осужденного в ведомстве обещают вознаграждение.

Ранее сообщалось, что из колонии-поселения в красноярском поселке Миндерла 30 июня сбежали трое заключенных. Двое беглецов осуждены на пять лет за угон, один - на четыре года за кражу.