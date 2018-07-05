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Четвертый за неделю заключенный сбежал из колонии в Красноярском крае

08:20 5.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Красноярскому краю разыскивают осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в городе Минусинске, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Отсутствие заключенного Бородулина Максима Викторовича, 1988 года рождения, осужденного по ст.161 (грабеж) и ч. 2 ст.162 (разбой) на шесть лет лишения свободы, обнаружено во время дневной проверки на территории колонии-поселения", - говорится в сообщении.

За информацию о местонахождении осужденного в ведомстве обещают вознаграждение.

Ранее сообщалось, что из колонии-поселения в красноярском поселке Миндерла 30 июня сбежали трое заключенных. Двое беглецов осуждены на пять лет за угон, один - на четыре года за кражу.

Темы: Россия, Красноярский край, Происшествия
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Комментарии читателей
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05.07.2018, 12:53
Гость: Бтр

Еще записку оставил," не ищите меня , не хочу ни с кем общаться"::))
05.07.2018, 11:52
Гость: Кот Мурр

У них там "День открытых дверей"!
05.07.2018, 10:21
Гость: гнус

"Менты"на джипах "по пьяне"заборы сносят(Слава Богу не людей),машины таранят,"вертухаи"зэков не контролируют,жизнь "кипит".....
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