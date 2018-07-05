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Судьи будут отдыхать в собственных санаториях Суддепа

16:45 5.07.2018
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Судебному департаменту при Верховном суде дадут право создавать санатории для организации отдыха и медицинской помощи судьям, в том числе пребывающим в отставке и членам их семей, а также работникам аппаратов судов. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

"В настоящее время судебная система является единственной ветвью государственной власти, не имеющей собственной санаторно-курортной базы", - отмечается в пояснительной записке

Судьи вместе с супругами и детьми имеют право на оплачиваемое за счет средств федерального бюджета санаторно-курортное лечение. Это "одна из законодательно закрепленных социальных гарантий, которая сохраняется и после ухода судьи в отставку или на пенсию".

"Создание санаторно-курортной базы судов позволило бы в полной мере обеспечить реализацию этой гарантии и решить вопрос санаторнокурортного лечения судей", - сказано в документе.

Законопроект предсотавляет Судебному департаменту полномочия создать базу санаториев. Деньги на это возьмут, перераспределив бюджетные средства, уже выделенные на санаторно-курортное лечение судей, сообщает "Право.ру".

Судьи, не выезжающие на отдых в санаторий, имеют право на дополнительную денежную компенсацию в размере стоимости путевки.

Сейчас судебный департамент закупает путевки у других ведомств, а это "влияет на независимость судебной власти", как сказал глава Совета судей Виктор Момотов, выступая в Думе.  

Темы: Судебная система в России, Путешествия по России, Санатории и оздоровительный отдых
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Комментарии читателей
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05.07.2018, 22:57
Гость: мч

а еще про кормушки номенклатуру СССР треп был а ведь такого не было.
05.07.2018, 21:38
Гость: олег

Ну да. Верное решение. Пускай Путин даст каждому по собственному санаторию. Судьям надо хорошенько отдыхать после непосильных трудов.
05.07.2018, 21:17
Гость: гость

Они существуют со времен СССР.
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