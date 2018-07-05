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Самарские коммунальщики призвали экономить воду и принимать душ вдвоем

10:09 5.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Самарские коммунальные службы призвали жителей города экономить воду из-за наплыва гостей в связи с Чемпионатом мира по футболу. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте компании «Самарские коммунальные системы».

Коммунальщики отметили, что из-за установившейся в городе жары и наплыва гостей, наблюдается увеличение потребления холодной воды. Повышенное потребление воды приводит к падению давления в трубах, и в некоторых районах может наблюдаться падение напора воды.

«В последние несколько суток в городскую систему водоснабжения подается почти на 10% больше воды, чем в обычные дни. В некоторых районах в часы наибольшего разбора ощущается некоторое падение давления. Экономьте воду — принимайте душ вдвоем :)», - говорится в сообщении.

Именно последняя фраза, написанная жирным шрифтом, привлекла внимание общественности и прессы. Как пишет РБК со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью «Российских коммунальных систем (РКС) Самара» Марию Алмазову, данная приписка и была рассчитана на то, чтобы привлечь внимание горожан к информации о падении давления воды в ряде районов города и просьбе экономить воду.

«Если бы не она, никто бы не обратил внимание на такой призыв», - сказала она, отметив, что люди поняли шутку адекватно.  

Темы: Самара, Самара, Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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05.07.2018, 19:52
Гость: .

тут уже один чиновник до этого предлагал, меньше есть.
05.07.2018, 18:14
Гость: Экономика должна быть экономной

Надо экономить воду в Волге. Мыться можно дождевой водой, для этого её надо собирать в тазики при дожде и переливать в канистры. Этим народ облегчит работу комплекса ЖКХ и дать возномость мыться иностранным туристам.
05.07.2018, 18:01
Гость: *

Гениально! Таким образом вдвоем можно сполоснуться не включая воды - это уже даже не двойная экономия, а экономия в кубе!
Эх, жаль мундиаль заканчивается - такое поле для инноваций!
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