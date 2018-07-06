Минобороны пыталось взыскать полмиллиарда за поставку бронемашин

16:56

Министерство обороны проиграло иск на 570 млн руб., который оно подало в январе этого года против "Курганского машиностроительного завода".

Согласно решению суда, которое доступно в системе Cаsebook, Минобороны обратилось в суд с требованием взыскать с завода неустойку за то, что он нарушил свои обязательства по договору: вовремя не поставил военные машины БМП-3 (боевая машина пехоты) и БРЭМ-Л (бронированная ремонтно-эвакуационная машина )на общую сумму 1,6 млрд руб. в срок до 31 августа 2015 включительно.

Неустойка, согласно документам, назначалась в размере 0,1% от суммы контракта за каждый день просрочки. К 22 января 2016 года она составила 570 млн руб. (144 дня просрочки), сообщает "Право.ру".

Однако завод в суде напомнил, что поставка военных машин должна осуществляться в сопровождении караула заказчика. "Ответчик своевременно подал заявку на сопровождение спецтехники, а истец не обеспечил ответчика караулом, что препятствовало ответчику своевременно поставить продукцию, и неустойка подлежит уменьшению на 50%", – сказано в решении (дело № А40-6155/2018).

Дальше суд обращает внимание: ответчик обязательства по контракту исполнил в полном объеме в 2016 году, данное обстоятельство не оспаривается министерством. При этом в Обзоре ВС от 28 июня 2017 года указано, что есть постановление правительства, согласно которому, если выполнение ответчиком обязательств завершено в полном объеме в 2016 году, то он освобождается от последствий "незначительных" нарушений, чтобы "уменьшить финансовую нагрузку в условиях кризиса".

В результате суд отказал Минобороны в иске.