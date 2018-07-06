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На крейсере «Аврора» начал работать православный храм

11:49 6.07.2018
Изображение с сайта tvzvezda.ru
Изображение с сайта tvzvezda.ru
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На крейсере «Аврора» восстановлен корабельный православный храм, сообщает ТАСС.

Православный храм был упразднен на крейсере «Аврора» в 1917 году. Восстановление велось по архивным фотографиям и чертежам. Он расположен в центральной части крейсера, для икон предусмотрен подвижный иконостас.

Отмечается, что в дни церковных праздников и в выходные дни на «Авроре» будут проводиться богослужения и литургии.

Крейсер «Аврора» является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий революции 2017 года. Он был построен в Санкт-Петербурге в 1900 году. Экипаж участвовал в Русско-японской войне, Первой мировой войне и Гражданской войне, а также в Великой Отечественной войне.

В 2013 году крейсер был возвращен в состав ВМФ. После реконструкции, корабль занял свое место на стоянке у Петроградской набережной Петербурга. 

Темы: Санкт-Петербург, Православная церковь в России, Охрана культурного наследия в России
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Комментарии читателей
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06.07.2018, 18:56
Гость: Да, уж

На символе Октябрьской революции - храм? Очередная несуразица от правящего режима страны.
06.07.2018, 18:36
Гость: На крейсере «Аврора» начал работать православный храм

С ресторанчиком вы там уже закончили, на легендарном крейсере "Аврора" в славном городе Ленинграде?
Помнится, в моем детстве там музей был с командой. Интересно было.
06.07.2018, 17:37
Гость: P

Тенденция времени - вместо научного коммунизма вера в царя и в бога, какими их нарисуют пропагандоны средств массовой дезинформации... тенденция времени однако - инволюция головного мозга и разрастание седалища у инволюционно успешных ...)))... способных пока ещё на создание шизофренического разводилова виртуальной/политической реальности и развлекательного/отвлекательного фантазийного бреда... творческие однако декаденты, правда совсем уже без остатков совести: политики, ученые и интеллигенты, которых вполне скоро сможет заменить мощный ком. процессор ... на вершине социальной, т.е. пищевой цепочки останется один Абрамович в виде мобильной механоэлектронной кишечной трубки с голубыми, детскими глазами, наивно смотрящими на мир из позолоченного корпуса черепноходовой коробки ...)))...
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