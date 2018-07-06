На крейсере «Аврора» начал работать православный храм

11:49

На крейсере «Аврора» восстановлен корабельный православный храм, сообщает ТАСС.

Православный храм был упразднен на крейсере «Аврора» в 1917 году. Восстановление велось по архивным фотографиям и чертежам. Он расположен в центральной части крейсера, для икон предусмотрен подвижный иконостас.

Отмечается, что в дни церковных праздников и в выходные дни на «Авроре» будут проводиться богослужения и литургии.

Крейсер «Аврора» является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий революции 2017 года. Он был построен в Санкт-Петербурге в 1900 году. Экипаж участвовал в Русско-японской войне, Первой мировой войне и Гражданской войне, а также в Великой Отечественной войне.

В 2013 году крейсер был возвращен в состав ВМФ. После реконструкции, корабль занял свое место на стоянке у Петроградской набережной Петербурга.