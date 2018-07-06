«Честные патриоты, которые делают то, что нужно делать»: «Дождь» выпустил репортаж о ЧВК Вагнер

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Бойцы ЧВК «Вагнера» останутся героями в памяти всех, кто знает о сирийской войне не понаслышке

Телеканал «Дождь» вчера выпустил репортаж про российских добровольцев, воюющих в составе частных военных компаний. Репортаж анонсировали еще во вторник, представляя его как расследование, призванное рассказать о первой тайной российской армии.

О качестве вышедшего сюжета судить сложно, просто потому, что он больше напоминает не заявленное «Дождем» расследование, а опрос анонимных экспертов, названных в репортаже бывшими бойцами частных компаний. Несмотря на это, можно полагать, что по своему характеру репортаж получился не таким острым, как того бы хотелось руководству и многочисленным западным спонсорам телеканала.

Автор расследования Лиля Яппарова, именно ее голос звучит за кадром, наверное, была бы и рада сместить акценты в другую сторону, но раз за разом эксперты и ветераны, которые в советское время участвовали в секретных операциях за рубежом, представляясь «ударниками», салютуют вагнеравцам и сравнивают их с собой. Это сравнение с высококлассными военными специалистами прошлого столетия делает честь нынешним российским добровольцам – они как минимум не хуже, а где-то и лучше.

«ЧВК Вагнера? Я бы очень хотел познакомиться с этими ребятами. Я думаю, что это честные патриоты, которые делают то, что нужно делать», — говорит военный репортер Николай Сологубовский.

Вторят ветеранам боевых действий и эксперты: генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов отметил, что в ряды вагнеровцев отбирают «самых подготовленных». По большей части, все они ветераны силовых ведомств, патриоты своей страны.

В репортаже Япаровой один из свидетелей работы вагнеревцев отмечает: «Они были немножко на каком-то своем патритизме. Какое-то возбуждение».

Один из бойцов в маске, показанный журналистами «Дождя», хоть и говорит, что ехал зарабатывать деньги, все равно подтверждает слова о патриотизме бойцов ЧВК, отмечая, что «игиловцев ни в коем случае прощать нельзя».

«Их только надо уничтожать. Как говорил Владимир Владимирович Путин — найдем в туалете — и в сортире замочим», - эта цитата некоего Андрея, которого журналисты представили бойцом ЧВК «Вагнер», лучше всего характеризует российских добровольцев.

Они не зло, они – борцы со злом, герои, как и следующий персонаж расследования «Дождя» - Кирилл Карабитский, чья история занимает центральное место в репортаже.

Карабитский погиб год назад «в ожесточенном бою против боевиков ИГИЛ в городе Тиас». В маленьком селе Травино о герое знают все – от мала до велика. Кириил - российский доброволец, отправившийся в составе компании Вагнера на борьбу с терроризмом, настоящий солдат; прошел несколько войн: Чечню, Грузию, Донбасс, был разведчиком и просто сильным человеком, который высоко чтил боевое братство.

На открытие мемориальной доски в его родном селе собрались почти все жители – его будут помнить и уважать за тот вклад, который он сделал, занимаясь делом, стоившим ему жизни, – защитой Родины. Переоценить этот вклад невозможно, Сирия стала дальним форпостом, защищающим не только Россию, но и остальной мир от терроризма.

Бойцы ЧВК «Вагнер» смело сражались на территории практически всей арабской страны: в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-зоре, подчас являясь единственной силой, способной сдержать распространение исламистов, а впоследствии и уничтожить их. Даже сами журналисты «Дождя» были вынуждены признать ведущую роль российских добровольцев, которую они сыграли при взятии Акербата и при освобождении Дейр-эз-зора.

Бойцы ЧВК «Вагнера» так и останутся героями в памяти всех, кто знает о сирийской войне не понаслышке, и в памяти их родственников, сослуживцев и друзей. Эту непробиваемую стену понимания и уважения журналисты «Дождя» не смогли пробить сейчас и не смогут этого сделать в будущем, и все подобные репортажи телеканала о ЧВК «Вагнер» не оправдывают тех средств и усилий, которые прикладывают зарубежные заказчики и их марионеточные исполнители с «Дождя».