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Депутаты предложили увеличить лимит продолжительности телевизионной рекламы

15:40 6.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Депутаты Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин и Марина Мукабенова внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить установленный лимит продолжительности рекламы, распространяемой в телепрограмме или совмещаемой с ней, а также продолжительности прерывания телепрограммы рекламой в течение часа.

«Проект федерального закона предлагает увеличить установленный лимит продолжительности рекламы, распространяемой в телепрограмме или совмещаемой с телепрограммой, а также продолжительности прерывания телепрограммы рекламой в течение часа. <...>

Проект предлагает увеличить существующий лимит до 20%. Следовательно, до 12 минут рекламы в час, если вещание осуществляется 60 минут в течение часа», - говорится в пояснительной записке.

В настоящее время данный лимит установлен законом о рекламе: общая продолжительность указанных рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа.

«Следовательно, если вещание осуществляется 60 минут в час, то реклама и прерывание на нее не должны превышать 9 минут в течение такого часа», - говорится в документе.

Кроме того, предлагается установить суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой: не более 15% времени вещания в течение суток.

«Если вещание телеканала осуществляется 24 часа в сутки, то реклама в телепрограммах и прерывание их рекламой не должны будут превышать 216 минут в сутки - такой же суточный предел рекламного времени формируется при существующем сегодня 15% часовом лимите на телевизионную рекламу.

С одной стороны, предлагаемые законопроектом меры позволят распространяющим рекламу телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток.

С другой стороны, законопроект за счет установления суточного лимита не увеличит суточный объем рекламы, в связи с чем суточная рекламная нагрузка на телезрителей останется прежней», - отмечают авторы инициативы.

Законопроект также содержит инициативу о пересмотре подхода к размещению рекламы в детских и образовательных телепередачах.

«В настоящее время распространение рекламы в таких передачах ограничивается ч. 7 ст. 14 Закона о рекламе: реклама может распространяться только перед началом и после окончания передач, предельная продолжительность такой рекламы установлена и зависит от продолжительности передачи.

Законопроект предлагает отметить данные ограничения, установив при этом запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей, в детских и образовательных телепередачах», - говорится в документе.

Темы: Реклама и медиабизнес в России, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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07.07.2018, 00:04
Гость: Вот зачем у нас депутаты для

"увеличения продолжительности рекламы, распространяемой в телепрограмме"

А мы-то думали что для другого...
Недавно некто Минц с чадами и домочадцами свалил из страны потому, что СК начал проверку деятельности Минца.
Естественно народ негодует - почему позволили покинуть страну.
А все потому что закон это не запрещает.
Так разработайте !
06.07.2018, 23:47
Гость: Пенсионер П

Эх, было время, когда в программе передач можно было найти такую строчку:
"21-45. Реклама".
И показывали эту рекламу раз в неделю. Вечером, когда дети спят. И шла она 15 минут.
06.07.2018, 23:22
Гость: Ржавый Толик

Очень своеврменный законопроект. Фееричный, великолепный, фантастичный, по своему прорыву. Мне не хватает времени рекламировать свою нанохерню. В инете не читают, банят или матерят, а на ТВ этого не сделаешь. Наше будущее, это ваши дети. Чем больше они будут смотреть рекламу, тем меньше думать, меньше будут думать, будут больше платить нам за все.
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