Методология Кириенко: от «Героя России» – в преемники?

14:59

Путин присвоил звание Героя России первому заместителю главы администрации, ельцинскому премьеру Сергею Кириенко



Фото с сайта kremlin.ru

Энтропия российской политической системы возрастает на глазах. СМИ потрясло известие о том, что президент присвоил звание Героя России первому заместителю главы своей администрации, ельцинскому премьеру Сергею Кириенко.

На сегодняшний день Кириенко – один из самых влиятельных чиновников в стране. Его награждение, на фоне наблюдаемого либерального реванша последних полутора месяцев, может означать либо большую внешнеполитическую игру в преддверии встречи с Трампом, либо начало операции «преемник».

Первым о закрытом указе о награждении Кириенко написал «Коммерсант». По данным издания, Сергея Владиленовича, или, как его еще недавно называли СМИ, Киндер-сюрприза, наградили самым почетным в стране званием за некие достижения в Росатоме, где Кириенко трудился в 2005-2016 гг, до приглашения в администрацию Президента.

Согласно положению о звании Героя России, оно присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига» (мы-то, грешные, думали, что речь идет о таких людях как летчик Роман Филиппов или герой Новороссии Арсений Павлов ( Моторолла) - который, кстати, в РФ никаких орденов и медалей не получил). Герою РФ также вручаются медаль «Золотая Звезда» и даже могут установить бронзовый бюст на родине.

Что ж, бюст, это, наверное, единственное, чего у Сергея Владиленовича до сих пор не было. Все остальное - и участие в движении методологов, которое многие считают технократической сектой, и премьерство во времена Ельцина, и опыт организации последней избирательной компании Владимира Путина (спасибо Трампу с Терезой Мэй, все прошло удачно: на внутреннюю политику никто внимания не обратил) – все было.

А также было - и есть - дружба с Германом Грефом, дочка в Агентстве стратегических инициатив, «цифровая экономика», американские коучи с тренингами личного роста в администрации Президента и многое другое.

Этого «всего» в последнее время у Сергея Владиленовича стало так много, что не очень понятно, где заканчивается сфера его интересов, и не он ли вместе со своими аватарами в последние пару месяцев реально руководит страной - по тем самым методичкам, которые были в ходу при Ельцине.

Судите сами: Кириенко возглавляет ключевое управление Администрации, по внутренней политике и общественным проектам. И он же, как уже сообщала «Катюша», с недавних пор получил под свою опеку управление по обеспечению деятельности Госсовета и по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Именно Кириенко считается одним из главных, наряду с Грефом и руководством Высшей школой экономики, мотором «цифровой экономики» и цифровизации образования, он же курирует «гражданское общество» - политические партии, общественные движения и некоммерческие организации. Причем делает это вполне в традициях Бориса Николаевича: «Катюша» уже рассказывала, как и кому раздаются президентские гранты.

Позволим себе процитировать Сергея Владиленовича: «Мы не зря с вами потратили силы и время на эту работу. Главной целью было сделать конкурс президентских грантов более доступным для НКО, в первую очередь - из регионов. У нас нет такого ограничения - "иностранный агент" или не "иностранный агент" - оценивается, на что они запрашивают деньги», - подчеркнул Сергей Кириенко.

Сильны позиции Кириенко и в других отраслях внутренней политики – так, именно он, судя по всему, оказывает влияние на смену настроений министра просвещения Ольги Васильевой, у которой на днях, по сообщениям Телеграмм-каналов появится новый заместитель - куратор проекта "Цифровая школа", и Уполномоченной по правам ребенка при Президенте Анны Кузнецовой, которой он обещал закон о статусе уполномоченного, если будет хорошо работать.

А сейчас именно свежеиспеченный герой России Кириенко нанимает политтехнологов для решения проблемы «негативного информационного фона» от продвижения пенсионной реформы.

Как уже сообщала «Катюша» , наши источники на Старой площади уверяют, что запланированный на 16-е июля Госсовет может дать Думе команду «притормозить» пенсионную «реформу», например, путем временной «заморозки» реформы либо, вероятнее всего, незначительных уступок (например, рассматривается предложение повысить пенсионный возраст не на 5 лет, а на два года).

Технологи Кириенко уверены, что такая мера позволит остановить уже начавшиеся в регионах массовые протесты населения - что обеспечит Кириенко очередной «плюсик» в аппаратной игре.

Между тем, как мы уже сообщали, «пенсионная реформа» появилась отнюдь не сейчас - гайдаровцы, к числу которых относится в том числе и Кириенко, продвигают ее, по заданию Всемирного банка, с начала 1990-х.

Другое дело, что крайним за эту «реформу» будет назначен, разумеется, не он и не Греф с Кудриным или Чубайсом, а Дмитрий Медведев – который внес соответствующий законопроект.

Хотя никакой симпатии Дмитрий Анатольевич у патриотов не вызывает, констатируем, что Кириенко откровенно «играет на понижение» действующего премьера, который на глазах становится «хромой уткой». Причем делает это последовательно и методично (или методологично?)

Сначала из-под Медведева убрали большинство его креатур типа Дворковича, затем начали «щемить» олигархов типа братьев Магомедовых, связанных с командой Медведева, наконец, на днях премьера оставили даже без пресс-секретаря Натальи Тимаковой, которая много лет защищала своего мягко говоря непопулярного шефа от критики.

Медведевские, конечно, пытаются сопротивляться - так, один из телеграмм каналов сообщил, что некий близкий к премьеру еврейских олигарх, якобы, даже собирает пул информационных ресурсов с мощными каналами на Ютубе – чтобы, в случае болезни или смерти Путина, обеспечить информационное сопровождение перехода власти к Медведеву.

Если эта информация верна, то усиление Кириенко и его игра против Медведева понятна: Сергей Владиленович сам не прочь стать «преемником», например, заменив Медведева в премьерском кресле (по Конституции РФ именно премьер наследует Президенту в случае чего).

А «информационное сопровождение» в таком случае будет обеспечивать не некий мифический еврейский олигарх, а вся мощь государственной медиа-машины - которая также подчиняется Кириенко.

Вопрос только в том, понимает ли это Президент Путин, или нам стоит ждать указов о награждении Звездой Героя Чубайса с Кудриным - а там и до инициативы канонизировать Ельцина с Гайдаром дойти можно…

Автор: Андрей Цыганов