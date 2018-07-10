«Аргумент о необходимости повышения пенсионного возраста в связи с увеличением продолжительности жизни не имеет оснований»

Мнение депутата Госдумы Николая Арефьева

Уже внесен в Государственную Думу проект закона, который предусматривает повышение пенсионного возраста женщинам на 8 лет, а мужчинам на 5 лет. Министерство труда и социальной защиты опубликовало прогноз ожидаемой продолжительности жизни.

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Прогноз предсказывает увеличение продолжительности жизни мужчинам по полгода за календарный год, так что к 2030 году продолжительность жизни у мужчин станет 75,8 лет вместо нынешних 68,6 лет, а у женщин возрастет с 78,3 до 83,7 лет.

На каком основании сделаны такие заключения, если уровень жизни подниматься не будет? Судите сами: чиновники говорят, что денег нет даже просто на пенсии, а на повышение пенсий и подавно. Именно поэтому отодвигается пенсионный возраст, чтобы не платить пенсии новым пенсионерам.

Продолжительность жизни сама по себе не увеличится, ее можно увеличить только улучшением качества жизни и эффективным и доступным здравоохранением. В майском указе президента вроде бы эти цели намечены, но все это партия «Единая Россия» хочет решить за счет самих граждан и уже придумали, что деньги можно взять у самих пенсионеров создав институт так называемого «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК).

Это новая накопительная пенсия, только добровольная, и платить взносы в ИПК будет сам будущий пенсионер, вычитаться из зарплаты работодателем эти средства не будут. Таким образом, помимо 13% НДФЛ работник должен будет платить еще и 6% от зарплаты в ИПК.

Но расчет на добровольность сделан верно, все низкооплачиваемые работники - а их 70% работающих - не будут платить в ИПК и останутся в старости только со страховой пенсией, которая будет чуть выше минималки!

Кто попадает в эти жернова пенсионной реформы? Первыми жертвами станут мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года, которые выходить на пенсию будут в 2020 году. Второй эшелон – мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года, которые пенсию получат в 2022 году. Все следующие кандидаты в пенсионеры будут награждаться пенсиями через 2 года вплоть до 2034 года, когда мужчины и женщины будут уходить на заслуженный отдых в 65 и 63 года соответственно.

Уместно напомнить, что пенсионный возраст в 60 и 55 лет придумали не экономисты и не чиновники. Этот возраст определили врачи. Посмотрите статистику 2017 года, численность мужчин в возрасте 55-59 лет – почти пять миллионов, а 59-65 лет уже на миллион меньше, а к 70 годам остается 3 миллиона человек. Если увеличить пенсионный возраст, то миллиону (умерших) мужчин не придется платить пенсию, хотя, скорее всего, вообще никому платить не придется.

Средняя продолжительность жизни людей с начала прошлого века действительно увеличилась благодаря совершенству медицинских технологий. Но в России медицина разгромлена, число больниц сократилось более чем вдвое, поликлиник на четверть, в 17 000 населенных пунктах нет никакой медицинской помощи. Какова продолжительность жизни сейчас - вопрос достоверно никем не обозначенный.

Почему, например, Пенсионный фонд (ПФРФ), на мой взгляд, - единственный на сегодня достоверный источник информации о возрасте пенсионеров и продолжительности их жизни - никогда не публикует эти данные?

Глава Минтруда М. Топилин, в подчинении у которого находится ПФРФ, недавно сказал так - "В России продолжительность жизни пока не такая высокая, как в развитых странах"... "повышение пенсионного возраста для России неприемлемо"... "Говорить о повышении пенсионного возраста и приближении к странам, где продолжительность жизни – 80 лет, просто экономически нецелесообразно и невозможно".

По оценкам переписи населения 2010 года и данные ВОЗ, средняя продолжительность жизни мужчин на пенсии в РФ не превышает 4-6 лет, женщин 15-18 лет. Цифры оценочные, но они близки к тем данным, которые публикуют некоторые институты.

В этой связи можно сказать, что аргумент о необходимости повышения пенсионного возраста в связи с увеличением продолжительности жизни не имеет никаких оснований.

Не подтверждается и другой аргумент, что нарушается баланс между плательщиками страховых взносов и теми, кто "живет" на эти взносы на пенсии. Для доказательства возьмем годовые отчеты ПФРФ за периоды 2010-2016 гг. и сравним динамику поступления по годам страховых взносов, сопоставив ее с динамикой роста численности пенсионеров. За последние 7 лет темп прироста пенсионеров составил около 109%, а рост страховых взносов 153%.

Идея повышения пенсионного возраста базируется на совершенно ложном утверждении, что нет денег в Пенсионном фонде. Давайте разберемся! Бюджет Пенсионного фонда на 2018 год составляет 8,23 триллиона рублей без накопительной части. Эта сумма состоит из страховых взносов, которые перечисляют работодатели – 4,88 трлн рублей и трансфертов из Федерального бюджета - 3,34 трлн рублей.

Страховые взносы – это и есть тот пенсионный фонд, который идет на выплату пенсий, и его достаточно для выплаты нынешних пенсий. А вот трансферты из федерального бюджета – это обязательства государства, которые определены федеральными законами. К ним относятся: материнский капитал, социальные выплаты, индексация пенсий, а также государственные пенсии и многое другое.

Правительство не хочет платить возрастающие из-за инфляции платежи в Пенсионный фонд и старается переложить эти выплаты на страховой фонд, а для этого распространяет слух о том, что не хватает денег в Пенсионном фонде и нужно увеличить пенсионный возраст. Операция проста: сдвигом пенсионного возраста сокращается число пенсионеров, экономятся пенсионные выплаты и за счет них сокращаются трансферты из федерального бюджета.

Наглядным примером является изменение бюджета Пенсионного фонда Думой 21 июня 2018 года. Несмотря на повышение расходов бюджета на 92 млрд рублей, правительство сократило трансферт на 68 млрд рублей, увеличив дефицит бюджета Пенсионного фонда на 159 млрд рублей.

Между тем проблему сокращения бюджетных трансфертов Пенсионному фонду или повышения размера пенсий решить легко другим способом. Нужно повысить зарплату всем работающим. К примеру, повышение пенсий на 1000 рублей потребует повышение средней зарплаты на 5000 рублей. Сегодня средняя пенсия -13,5 тыс. рублей, а средняя (номинальная) зарплата – 42,5 тыс рублей.

Так вот пенсия станет 14,5 тыс. рублей, а зарплата 47,5 тыс рублей. Это - не запредельные зарплаты и пенсии. В Евросоюзе эти цифры в 3-5 раз больше. Кстати, это вполне соответствует концепции Указа Президента РФ о сокращении нищеты в 2 раза.

Между тем деньги на трансферты Пенсионному фонду у правительства есть, но они их не перечисляют, как это сделали недавно: 1,7 триллиона рублей отправили в Фонд национального благосостояния. А еще Минфин покупает доллары и ценные бумаги у правительства США, и это приобретение составило 47 млрд долларов. А вот на льготы пенсионерам денег нет!

Чего добивается правительство, повышая пенсионный возраст? Давайте прикинем! Если отодвинуть выход на пенсию, например, на один год, то не придется платить пенсию 1,8 млн женщин и 2 млн мужчин. Следовательно, можно сэкономить 313 млрд рублей на женщинах и до 348 млрд рублей на мужчинах. Но не только это! Ведь «отодвинутые» пенсионеры будут работать и отчислять от зарплаты 22%.

Если посчитать по средней зарплате, то получится, что женщины отчислят 166, а мужчины 184 млрд рублей, а вся выгода повышения пенсионного возраста может составить 479 млрд рублей от женщин и 532 млрд рублей от мужчин, всего – триллион.

Если отодвинуть пенсионный возраст на 5 лет, то эта цифра увеличится в несколько раз, да плюс экономия на миллионе умерших, на круг получается так много, что получать пенсию придется тем, которые смогут за деньги сохранить свое здоровье, остальные умрут без пенсии.

Необходимо учесть, что если человек не выработал минимальный стаж (8 лет для женщин и 9 лет для мужчин), то выход на пенсию отодвигается на 5 лет. Теперь давайте представим, что мужчине отодвигают выход на пенсию на 5 лет и еще 5 лет за невыработанный пенсионный стаж, всего 10 лет.

А теперь давайте вспомним, что мужчины после 60 лет живут 4-6 лет, следовательно, пенсию мужчинам никогда не получить. Ну а у женщин всё-таки есть перспектива 3 года получать пенсию.

Несоответствие аргументов просто поражает. Упорство продлить пенсионный возраст оставляет незамеченным положение, при котором госслужащих выгоняют на пенсию в 55 и 60 лет. В исключительных случаях могут оставить на 5 лет. Идеологи даже не задумываются, а где же будут работать эти 60-летние люди, если уже в 40 лет на работу никого не берут?

Согласно Росстата, число населения, не входящего в состав рабочей силы в возрасте 60-72 года, составляет 61%. Число занятых в возрастной группе 50-54 года - 9,4 млн человек. В группе 55-59 лет – 6,7 млн человек, а в группе 60-72 года – 3,7 млн человек. По сути, 6 млн человек после 60 лет уже не могут найти работу и по факту не работают. Как же в таком случае зарабатывать пенсионный коэффициент?

И ведь какое коварство! Сначала правительство РФ создало условия для того, чтобы люди работали без официального оформления, а затем лишили этих людей права на пенсию.

В правительстве отмечают, что новая пенсионная реформа сможет приблизить Российскую Федерацию к стандартам Европы. Нет, не приблизит. Повышение пенсионного возраста требует вернуть здравоохранение на европейский уровень, а мы сегодня по этому показателю на 61 месте.

Если равняться на передовиков, сначала надо сделать кувейтскую пенсию, которая составляет 3000 долларов, а уж потом думать о пенсионном возрасте. Недурно было бы вспомнить, что во время одного из опросов около 90% россиян высказались против того, чтобы повышать пенсионный возраст. Но глас народа, видимо, для них пустой звук.