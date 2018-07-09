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В Москве избили депутата Госдумы Сергея Жигарева

12:07 9.07.2018
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Неизвестный избил депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне рядом с подъездом дома, в котором живет политик, — на улице Полины Осипенко на севере Москвы.

"Потерпевший рассказал, что неизвестный оттолкнул дверь машины Mercedes-Benz, в которой Жигарев находился вместе со своей знакомой, и нанес депутату несколько ударов по лицу", — рассказал собеседник агентства.

Со слов пострадавшего, неизвестный повалил его на землю и продолжил наносить удары руками по голове и телу, после чего скрылся. Проводится проверка.

Комментариями партии и самого депутата агентство пока не располагает.

Темы: Москва, Происшествия, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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09.07.2018, 15:05
Гость: грек

Начать то начали, неплохо бы знать,или хотя бы предположить чем такой прогГгресСсссс может= закончится.
09.07.2018, 15:04
Гость: Ржавый Толик

Наш человек.
09.07.2018, 15:04
Гость: с Урала

Вряд ли кто-то посочувствует)))
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