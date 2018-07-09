В России создадут самолет-«глушитель» спутников

11:33

В России создается самолет, способный вызывать помехи, выводящие из строя военные спутники, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как пишет агентство, эти самолеты будут оснащены принципиально новым бортовым оборудованием, что позволит вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле.

На текущий момент готов эскизный проект самолета, скоро должны начаться опытно-конструкторская работа. Он будет создан на пазе Ту-214 или Ил-76.

Данный самолет призван заменить в Воздушно-космических силах ИЛ-22ПП «Порубщик». Новый самолет получит название «Порубщик-2», однако возможно, что он будет переименован.

Самолеты «Порубщик» считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ. Они могут самостоятельно обнаруживать радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника, подавлять их мощными помехами или искажать сигналы их радиолокаторов. При этом эти самолеты не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск.