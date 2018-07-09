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В России создадут самолет-«глушитель» спутников

11:33 9.07.2018
Ил-22ПП Фото: Юрий Степанов с сайта airwar.ru
Ил-22ПП Фото: Юрий Степанов с сайта airwar.ru
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В России создается самолет, способный вызывать помехи, выводящие из строя военные спутники, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как пишет агентство, эти самолеты будут оснащены принципиально новым бортовым оборудованием, что позволит вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле.

На текущий момент готов эскизный проект самолета, скоро должны начаться опытно-конструкторская работа. Он будет создан на пазе Ту-214 или Ил-76.

Данный самолет призван заменить в Воздушно-космических силах ИЛ-22ПП «Порубщик». Новый самолет получит название «Порубщик-2», однако возможно, что он будет переименован.

Самолеты «Порубщик» считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ. Они могут самостоятельно обнаруживать радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника, подавлять их мощными помехами или искажать сигналы их радиолокаторов. При этом эти самолеты не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск.

Темы: Армия и обороноспособность России, Военная авиация РФ, Оборонная промышленность
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Комментарии читателей
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09.07.2018, 15:00
Гость: Ни дня без пАбеды

А Вы создайте эскизный проект вечного двигателя. О Вас заговорят,что лет через 20-30 это будет мировым техническим шедевром. Треп штука сильная, а вдруг прокатит? Лохи они такие.
09.07.2018, 13:49
Гость: sdf

Давно пора, особенно нравиться, что КБ Ильюшина может получить заказы у Ильюшинаони имееются, одного не пойму- почему гражданские Ту и Илы не вытеснили Боинги и Эрбасы/Арбузы???!! Куда правительство смотрит или не стоит говорить слово мафия, т.к. это неэтично по отношению к равительству???!!!!
09.07.2018, 13:43
Гость: Ермак дошел до Иртыша.

Мы дойдем до САХАЛИНА.Не заблуждайтесь.Всего 5 деталей у летающей тарелки.И работает она без электрических устройств.Не нужны русскому народу ваши услуги,отстающие от техники иных Миров на тысячелетия.Чемодан-вокзал-США-Израиль.
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