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Подозреваемых в ограблении журналиста ВВС арестовали в Москве

18:53 9.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Таганский суд Москвы отправил под арест двоих подозреваемых в краже мобильного телефона и банковских карт у журналиста "Би-би-си", сообщает "Интерфакс".

"Судом были удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании в отношении Бадаляна и Седратяна меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует агентство пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.

Как сообщалось, в столичную полицию ранее поступило заявление от британского подданного, аккредитованного для работы в РФ журналиста "Би-би-си". В нем говорилось, что утром в пятницу на Николоямской улице у британца был похищен мобильный телефон и две банковские карты, с которых было списано больше 500 фунтов стерлингов.

В воскресенье на Волгоградском проспекте были задержаны двое подозреваемых - мужчины 1983 и 1984 годов рождения, которые, по данным информированного источника "Интерфакса", сознались в совершении преступления.

Темы: Москва, Кражи и ограбления, Происшествия
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Комментарии читателей
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10.07.2018, 01:37
Гость: Вопрос

...национальной принадлежности в Царстве Несменяемой Демократии и Толерантности необсуждаем.
09.07.2018, 23:41
Гость: Александр Павлович

Так все-таки в грабеже или в краже подозревают задержанных?! Из заголовка следует, что в грабеже, а из текста - что в краже.
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