Подозреваемых в ограблении журналиста ВВС арестовали в Москве

18:53

Таганский суд Москвы отправил под арест двоих подозреваемых в краже мобильного телефона и банковских карт у журналиста "Би-би-си", сообщает "Интерфакс".

"Судом были удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании в отношении Бадаляна и Седратяна меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует агентство пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.

Как сообщалось, в столичную полицию ранее поступило заявление от британского подданного, аккредитованного для работы в РФ журналиста "Би-би-си". В нем говорилось, что утром в пятницу на Николоямской улице у британца был похищен мобильный телефон и две банковские карты, с которых было списано больше 500 фунтов стерлингов.

В воскресенье на Волгоградском проспекте были задержаны двое подозреваемых - мужчины 1983 и 1984 годов рождения, которые, по данным информированного источника "Интерфакса", сознались в совершении преступления.