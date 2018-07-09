Дерипаска выиграл суд у Рыбки и Лесли

16:01

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и Александру Кириллову (Алекс Лесли).

Оба должны выплатить миллиардеру по 500 000 руб.

Олег Дерипаска обратился в суд 10 февраля, на следующий день после того, как Алексей Навальный на своем канале в YouTube опубликовал новое расследование. Политик на основании публикаций Вашукевич в Instagram и ее книги "Дневник по соблазнению миллиардера" рассказал, что Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы вместе отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии.

По данным Навального, с ними было несколько моделей, среди которых и Вашукевич. На яхте бизнесмен якобы обсуждал с Приходько отношения России и США. После иска Вашукевич удалила большинство фотографий с Дерипаской из соцсети.

Дерипаска требовал от каждого из ответчиков по 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, но суд решил снизить эту сумму вдвое – в итоге Вашукевич и Кириллов заплатят по 500 000 руб, сообщают «Ведомости».

"Мы по большому счету удовлетворены состоявшимся решением, так как суммы достаточно внушительные и нарушители наказаны судом за свои противоправные действия", – заявил адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Ни истец, ни ответчики в суде не присутствовали. Вашукевич и Кириллов с конца февраля находятся в тюрьме Таиланда по обвинению в организации преступного сообщества для предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы.