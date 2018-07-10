Как превратить успех сборной России на ЧМ в долгосрочный успех для футбола и общества

Российская сборная показала максимум возможного на фоне колоссальных проблем

Сборная России по футболу считалась одной из самых слабых сборных перед началом ЧМ-2018. И выход сборной из группы стал для многих приятной неожиданностью. А победа над сборной Испании в 1/8 финала вообще стала своего рода сенсацией. Удача в серии пенальти была на нашей стороне.

Казалось, что сказка только начинается. 7 июля сборная России встречалась в четвертьфинальном матче со сборной Хорватии в Сочи. Наша сборная показала бойцовский характер, играла на равных с противником и имела все шансы на успех. Но в этот раз в серии послематчевых пенальти удача оказалась не на стороне сборной России. Сказки не получилось.

Но возможно, это поражение пойдет на благо всему российскому футболу, так как не даст повода к головокружению от успехов. Победа сборной могла бы затмить те проблемы, которые существуют в российском футболе и в обществе в целом. А проблемы эти колоссальные.

И надо признать, что российская сборная показала максимум возможного на фоне этих колоссальных проблем.

Среди множества проблем выделим две наиболее критичные.

Во-первых, это коррупция и неэффективное управление. Сильнее всего коррупция бьет по футболу на низовом и среднем уровне, в области отбора и подготовки молодежи. Приходилось часто слышать о конкретных случаях коррупции от людей, по которым она ударила.

Только три конкретные истории.

Первый случай. У родителей проявляющего склонность к футболу ребенка в Южном федеральном округе требуют взятку за место в футбольной школе. Родители отказываются. Ребенок не попадает в футбольную школу.

Впоследствии, уже в студенческие годы он показывает себя как лучший футболист студенческой команды. Но время для формирования профессионального футболиста уже упущено, и ему остается играть в футбол в качестве любителя. И это очень распространенный вид коррупции. При этом происходит отсев многих талантливых детей.

Другой случай – это несправедливое судейство на юношеских турнирах. Юношеское первенство среди команд нескольких регионов в Приволжском федеральном округе. Практически всегда первое место занимает команда из одного богатого региона. При этом судьи из этого же региона.

В случае равной игры судьи сводят игру к победе команды из этого региона при помощи назначения зачастую абсурдных пенальти и штрафных. У детей из других регионов формируется картина того, что футбол в России – это вид спорта, выявляющий не наиболее способных, а наиболее богатых.

Третий случай – в одном из городов Московской области был построен на бюджетные деньги спортивный комплекс, где в межсезонье могут заниматься дети из футбольной школы. Но управляющие этим комплексом предпочитают отдавать помещение для игры в футбол не спортивной школе, а за деньги посторонним лицам.

При этом дети играют в футбол на улице до декабря, пока температура не опустится ниже -15 градусов или не появится устойчивый снежный покров. Тренер просит родителей не обращаться с жалобами к вышестоящим инстанциям, так как ему угрожают увольнением в таком случае.

И можно привести множество таких историй, показывающих, что многие чиновники низового и среднего уровня относятся к футболу как к средству личной наживы.

На высшем уровне все те же элементы коррупции проявляются, только в более замаскированном виде, но зато в гораздо больших масштабах (договорные матчи, некачественное судейство, неэффективное расходование денег спонсоров-госкомпаний и т.д.).

Таким образом, на всех уровнях происходит встраивание молодого футболиста в порочную систему: многих одаренных детей отсевают на начальном этапе. Затем многие получают плохую подготовку в детско-юношеских школах из-за проблем с нехваткой хороших тренеров, хороших футбольных полей, избытком коррупции и других проблем.

В профессиональной карьере футболист сталкивается с такой же неэффективной системой, заточенной на деньги, а не на спорт. Удивительно, что при этой системе у нас в стране еще появляются достаточно перспективные молодые футболисты. Но этих футболистов можно пересчитать по пальцам, так что и заменить их практически некем.

Вторая проблема - это непрофессионализм. Отчасти непрофессионализм порождается той коррумпированной неэффективной системой, в которую попадают и находятся молодые воспитанники футбольных школ.

Смотря на положение дел, у многих из них формируется ощущение, что главное, чего им надо добиться в жизни – это положение и деньги. Они не относятся к футболу как к призванию. Они не относятся к своим болельщикам, как к тем, для кого они играют. Футбол для них это лишь средство, а не цель: источник личных благ.

В итоге получаются «футболисты-временщики», которые иногда кратковременно показывают отличный результат, но потом быстро деградируют. К таким футболистам можно отнести Аршавина и еще нескольких «звезд» чемпионата Европы 2008 года. Но проблема гораздо шире.

Речь идет о засилье «временщиков» на всех уровнях: от футболистов и тренеров до футбольных функционеров.

И кульминацией этого непрофессионализма является ситуация, когда главным футбольным функционером назначают человека, имеющего крайне отдаленное отношение к футболу. Более того, должность главного футбольного функционера является для него не единственной, параллельно он занимает еще несколько должностей.

Понятно, что при таких условиях он не способен решить имеющиеся колоссальные проблемы: все сводится преимущественно к финансовым вопросам деятельности существующей неэффективной системы.

И это при том, что даже если на должность будет назначен профессионал в этой области и он будет заниматься только этой деятельностью, реальные изменения возможны только при гигантской самоотдаче и мотивации этого человека.

Но проблемы футбола неотделимы от проблем общества. Более того, они идентичны: это те же непрофессионализм и коррупция. Когда чиновниками становятся не по профессиональным качествам, а на основе неформальных отношений.

Когда чиновники в своей деятельности руководствуются не общественными, а личными узкокорыстными интересами (положение и деньги). Когда отношение большинства чиновников к своим гражданам сводится к крылатой фразе Аршавина «это ваши проблемы».

И на фоне всего этого понимаешь – то, что удалось добиться Черчесову – это гигантский результат. Можно привести такое сравнение: на гнилом фундаменте ему удалось построить трехэтажный дом. Некоторые строят и пятиэтажные дома, но и фундамент у них более основательный.

В то же время, другие не способны построить на гнилом фундаменте и одноэтажный сарай. Очевидно, что сам Черчесов не относится к числу тренеров-временщиков, как предыдущие три, в особенности, Дик Адвокат и Фабио Капелло.

Видно, что он относится к своей деятельности крайне ответственно, понимая, что его команда представляет всю страну. Понимая, что только колоссальной самоотдачей можно добиться изменений к лучшему в российском футболе. Во всяком случае, на уровне футбольной команды страны.

И действительно, на этом чемпионате мы увидели именно команду. Команду, которая не позволяет себе неуважительно относиться к болельщикам, а по большому счету, ко всем гражданам своей страны.

Команду, в которой видна хорошая дисциплина и сплоченность. Команду, которая бьется за свою страну. Впервые за многие годы за нашу футбольную команду не было стыдно.

Остается только надеяться, что успех команды в целом и отдельная неудача в матче с Хорватией послужит к лучшему: что начнется наконец изменение сложившейся прогнившей футбольной системы в стране.

Остается также только надеяться, что параллельно будет происходить и изменение других сфер нашей жизни, где присутствуют такие же элементы прогнившей системы, основанной на непрофессионализме и коррумпированности.

И опыт Черчесова может стать крайне полезным в этом деле: для реальных изменений нужно избавление от засилья «временщиков» и назначение на ключевые должности настоящих профессионалов.

Профессионалов, проявляющих требовательность к себе и к своей команде, колоссальную самоотдачу и мотивацию, готовность идти против течения и, самое главное, уважение к своей стране и к своему народу.