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Россия резко увеличила закупку пальмового масла

11:04 10.07.2018
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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За первые пять месяцев текущего года импорт пальмового масла в России вырос на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом свидетельствует отчет Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, с января по май Россия закупила 412,1 тысячи тонн пальмового масла. При этом только в мае было импортировано 77,2 тысячи тонн данного продукта.

Резкий рост закупок пальмового масла подтвердил и Росстат. Согласно его отчету, в первом квартале этого года Россия увеличила импорт пальмового масла на 35,8% по сравнению с тем же периодом 2017-го. Всего же в прошлом году было завезено свыше 891 тысячи тонн пальмового масла и его смесей.

Учены считают, что пальмовое масло серьезно вредит здоровью. Согласно исследованиям, оно приводит к атеросклерозу, болезням сердца и может провоцировать онкологию.

Летом прошлого года Россельхознадзор предложил взять под контроль оборот пальмового масла, чтобы избавить российский рынок от подмены одного ингредиента другим. Речь шла о мониторинге перемещений сырья, соевого белка и других компонентов, которые могут быть использованы при изготовлении подделки. Такое предложение было направлено в Минсельхоз.

Темы: Здоровье, Экономика и финансы, Федеральная таможенная служба РФ
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Комментарии читателей
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10.07.2018, 13:16
Гость: Бтр

Интересно, сливочное масло подделывают из пальмового, а что же мы едим тогда под видом пальмового, навоз какой нибудь обесцвеченный?::))
10.07.2018, 13:16
Гость: Дурак ты,

дружок.
Молоко вредно взрослым людям, организм которых не может перерабатывать лактозу.
10.07.2018, 13:07
Гость: НХ

Это полностью в духе "прорывной" политики либерального правительства. Вместе с пенсионной реформой пальмовое масло решит задачу дефицита денег на пенсии: оно способствует преждевременной смерти. Но зато тем, кто выживет, пенсия будет повышена.
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