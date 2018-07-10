Россия резко увеличила закупку пальмового масла

11:04

За первые пять месяцев текущего года импорт пальмового масла в России вырос на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом свидетельствует отчет Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, с января по май Россия закупила 412,1 тысячи тонн пальмового масла. При этом только в мае было импортировано 77,2 тысячи тонн данного продукта.

Резкий рост закупок пальмового масла подтвердил и Росстат. Согласно его отчету, в первом квартале этого года Россия увеличила импорт пальмового масла на 35,8% по сравнению с тем же периодом 2017-го. Всего же в прошлом году было завезено свыше 891 тысячи тонн пальмового масла и его смесей.

Учены считают, что пальмовое масло серьезно вредит здоровью. Согласно исследованиям, оно приводит к атеросклерозу, болезням сердца и может провоцировать онкологию.

Летом прошлого года Россельхознадзор предложил взять под контроль оборот пальмового масла, чтобы избавить российский рынок от подмены одного ингредиента другим. Речь шла о мониторинге перемещений сырья, соевого белка и других компонентов, которые могут быть использованы при изготовлении подделки. Такое предложение было направлено в Минсельхоз.