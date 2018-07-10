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МИД ответил на обвинения Лондона в инцидента в Эймсбери

06:57 10.07.2018
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Российское Министерство иностранных дел назвало обвинения главы Минобороны Великобритании в адрес Москвы по инциденту в Эймсбери "старой доброй мантрой" на тему "это сделали русские".

Ведомство призвало британскую сторону заняться настоящим расследованием, пишет РИА Новости.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к гибели подданной королевства в инциденте в Эймсбери. "Реальность такова, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к гибели гражданки Британии", — заявил министр. При этом он не привел никаких доказательств своих утверждений.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В минувшее воскресенье пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери, 45-летний Чарли Роули остается в критическом состоянии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что упоминать Россию в контексте инцидента в Эймсбери было бы абсурдно.

Пресс-секретарь посольства России в Соединенном Королевстве сообщил РИА Новости, что Москва будет рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как антироссийскую провокацию официального Лондона, если британская сторона не предоставит доступа к материалам следствия, а также к российским гражданам, пострадавшим при отравлении в марте.

Темы: Россия, Великобритания, Происшествия, Министерство иностранных дел РФ
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