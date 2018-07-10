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Кремль отреагировал на сравнение российских властей с мафией

13:45 10.07.2018
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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В Кремле осведомлены о том, что американский истеблишмент находится под властью «стереотипов и русофобии».

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к словам американского сенатора Джона Кеннеди, сравнившего российские власти с мафией.

Песков также подчеркнул, что в Москве не «носят розовых очков», а у сенатора Кеннеди во время визита была возможность пообщаться с российским руководством, сообщает РБК.

«Конечно, трудно понять такие слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны», — добавил пресс-секретарь президента.

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией после своего визита в Москву в составе делегации членов конгресса США. Рассказывая о поездке, Кеннеди заявил, что в России нет политической философии. «Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии. Их философия — это деньги и власть. Такова философия Путина», — сказал сенатор.

Кеннеди также охарактеризовал президента России как диктатора, который «правит железной рукой», а главу МИДа Сергея Лаврова — как «задиру», с которым трудно вести переговоры.

Визит американских законодателей состоялся в преддверии встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля.

Темы: США, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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10.07.2018, 22:24
Гость: Неравнодушный

Да, власть в России такая, какую избрал народ России. Она это власть не хуже и не лучше любой из властей дико цивилизованного Запада. Ибо учителя нашей власти в те далекие 90-е годы понаехали именно из-за океана. Тридцать лет наш народ живет надеждой, что власть оправдает его доверие и откажется от следования экономическим курсом мафиозного Запада. И вдруг, какой то американец, пеняет Президенту России и Правительству в том, чему так усердно учили наших воров во власти на заре горбачевской перестройки и ельцинского бандитского капитализма! Вашингтонская мафия обвиняет своих учеников в России в том, что они превзошли их американских учителей. И еще, во времена американо-советского глобального противостояния таких обвинений в адрес коммунистических лидеров СССР не позволил бы не один уважающий себя сенатор-мафиози. Не было ни каких оснований. Деньги в СССР не были синонимом власти.
10.07.2018, 22:06
Гость: xvc

После коммунистов слово мафия на территории РФ и СНГ употрелять не принято - это неэтично по отношению к национальным правителььствам. Так, что американцы правы.
10.07.2018, 21:57
Гость: А ты приехай взад

И сразу появится уважение к российским сенаторам. Засиделся в штатовском зверинце. А бывают звери и поинтереснее.
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