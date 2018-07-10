Кремль отреагировал на сравнение российских властей с мафией

13:45

В Кремле осведомлены о том, что американский истеблишмент находится под властью «стереотипов и русофобии».

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к словам американского сенатора Джона Кеннеди, сравнившего российские власти с мафией.

Песков также подчеркнул, что в Москве не «носят розовых очков», а у сенатора Кеннеди во время визита была возможность пообщаться с российским руководством, сообщает РБК.

«Конечно, трудно понять такие слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны», — добавил пресс-секретарь президента.

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией после своего визита в Москву в составе делегации членов конгресса США. Рассказывая о поездке, Кеннеди заявил, что в России нет политической философии. «Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии. Их философия — это деньги и власть. Такова философия Путина», — сказал сенатор.

Кеннеди также охарактеризовал президента России как диктатора, который «правит железной рукой», а главу МИДа Сергея Лаврова — как «задиру», с которым трудно вести переговоры.

Визит американских законодателей состоялся в преддверии встречи президентов России и США в Хельсинки 16 июля.