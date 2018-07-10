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Следствие заявило о давлении на потерпевших от пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

09:29 10.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Следствие зафиксировало случаи давления на потерпевших по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя следственной группы СКР Рустама Габдулина.

По словам Габдулина, во время судебного слушания по поводу ходатайства следствия о продлении срока задержания руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрея Бурсина у здания суда и в самом здании коллеги обвиняемого высказывали угрозы в адрес потерпевших.

У здания суда собралось порядка 20 человек. Они выкрикивали оскорбления и угрозы в адрес пришедших. «Говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми», - рассказал Габдулин.

Коллеги пожарного также снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие. «В связи с этим у следствия есть достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление», - заключил он.

Андрей Бурсин был задержан 7 июля. Он обвиняется в нарушении закона «О пожарной безопасности» и «Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ». По версии следствия, он не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара, что привело к гибели 60 человек.

«Бурсин не давал указаний по поиску людей в кинозалах, не изучил на месте план тушения пожара и поэтажные копии планов здания, включая четвертый этаж, не дал указаний на использование техники, которая помогла бы в тушении», - приводит РИА Новости слова Габдулина.

Сам Бурсин свою вину не признал.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и игровые комнаты.
 

Темы: Пожар в Кемерове, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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10.07.2018, 12:47
Гость: уголек

Назначили стрелочников в гибели посетителй ТЦ..-исполнителей-пожарных, а они Не желают идти на закланье.
При этом не опровергнута и вероятность банального поджога-"бизнес".разборок.., что в гос.РФ сплошь и рядом.
А ведь выяснение Этого, враз смещает акценты ответственности -одно дело отвечать за ситуационно-мутные действа пож.расчетов в процессе ликвидации пожара и совсем иное -за намеренный поджог приведший к массовй гибели десятков людей, особливо детей..
Но этож муторно-сложно, да и непрменно затронет чьи-то неприкасаемые интересы.
В общем, на сей момент есть один виновник -это действующее государство родом из 90-х, в лице ейной обслуги сего града.
10.07.2018, 12:16
Гость: Бардак

Следствие должно не констатировать факт "давления", а заняться вплотную этими давильщиками!
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