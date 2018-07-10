Следствие заявило о давлении на потерпевших от пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

09:29

Следствие зафиксировало случаи давления на потерпевших по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя следственной группы СКР Рустама Габдулина.

По словам Габдулина, во время судебного слушания по поводу ходатайства следствия о продлении срока задержания руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрея Бурсина у здания суда и в самом здании коллеги обвиняемого высказывали угрозы в адрес потерпевших.

У здания суда собралось порядка 20 человек. Они выкрикивали оскорбления и угрозы в адрес пришедших. «Говорили, что лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми», - рассказал Габдулин.

Коллеги пожарного также снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие. «В связи с этим у следствия есть достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление», - заключил он.

Андрей Бурсин был задержан 7 июля. Он обвиняется в нарушении закона «О пожарной безопасности» и «Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ». По версии следствия, он не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара, что привело к гибели 60 человек.

«Бурсин не давал указаний по поиску людей в кинозалах, не изучил на месте план тушения пожара и поэтажные копии планов здания, включая четвертый этаж, не дал указаний на использование техники, которая помогла бы в тушении», - приводит РИА Новости слова Габдулина.

Сам Бурсин свою вину не признал.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и игровые комнаты.

